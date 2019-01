Gas | luce e trasporti | Assoutenti spiega | ' Nel 2019 tutto costerà di più'

Disdetta Green Network : guida al recesso dal contratto telefonico per luce e Gas - come fare e costi : Green Network è una delle più famose società atte a gestire la distribuzione dell’energia elettrica, luce e gas. Nato a seguito del decreto Bersani il quale ha avuto il ruolo di liberalizzare la fruizione dell’energia elettrica nel mercato, Green Network ormai da quindici anni è si trova a gestire e servire l’energia per grandi industrie nazionali e non solo. Da non molto tempo, infatti, si è spinta ben oltre la Manica creando il gruppo Green ...

Tariffe : nel 2019 stabile la bolletta della luce - il Gas aumenta del 2 - 3% : Nel 2019 i prezzi dell' elettricità resteranno stabili , -0,08%, per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto, dal 1° gennaio, un aumento del 2,3%. Lo dice l'Arera, l'...

Bollette 2019 - per la luce prezzi stabili. Gas a +2 - 3% : Arera: le tariffe dell'elettricità a -0,08%. Codacons: per le famiglie stangata da 914 euro nel 2019

Luce e Gas - mercato sempre più affollato : quasi 400 gestori : sempre più società entrano nel business dell'energia elettrica e del gas, per un mercato sempre più frammentato. Solo per la Luce nel 2017 gli operatori erano 391, mentre quelli attivi sul gas erano ...

Bollette - maxi stangata da 1 - 3 miliardi per rincari luce e Gas : Allarme rincari. Secondo uno studio elaborato dal Codacons gli italiani nel 2018 hanno ricevuto una vera e propria mazzata con le ultime Bollette di luce e gas. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 le ...

Codacons - luce e Gas : +93 euro a famiglia : 17.26 Dall'inizio dell'anno i bilanci familiari hanno subìto una maxi stangata di 1,32 miliardi per il rincaro di bollette di luce e gas, con una spesa media a famiglia di 93 euro in più, 32 per la luce e 61 per il gas. A sostenerlo è il Codacons che ha calcolato dal 1° gennaio al 31 dicembre un incremento per le tariffe della luce dell'11,12% e del 13,67% per quelle del gas.

La vittoria dei gilet gialli : il governo annuncia una moratoria sull'aumento di carburanti - luce e Gas : Lo ha annunciato il premier francese Edouard Philippe, nel corso del discorso dinanzi alla nazione per placare la rabbia dei gilet gialli