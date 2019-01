Usa | in coma da 14 anni partorisce un bimbo negli Stati Uniti Indagine per stupro

Il Comando nucleare Usa fa gli auguri alla nazione con un tweet subito cancellato : Il tweet - secondo la Cnn - serviva come promemoria per il resto del mondo a dimostrare che l'esercito americano mantiene le armi più grandi e più efficaci nel mondo. Il portavoce del Comando ...

I pensionati e relativi sindacati sono scesi in piazza contro la manovra. "Ci Usano come bancomat" - Milano Post : Facciano la loro protesta in strada, ma non c'è un attentato alle pensioni, abbiamo operato con discernimento per una redistribuzione" Per la cronaca il link all'ultima circolare dell'Inps http://...

Manovra - la protesta dei pensionati : 'Basta Usarci come bancomat' : pensionati in piazza in tutta Italia per protestare contro la decisione del governo di rimettere mano alla rivalutazione delle pensioni , con il blocco dell'adeguamento degli assegni , a partire da 1.

Pensionati in piazza - governo ci Usa come bancomat : Il governo "ha fatto cassa con i Pensionati, utilizzati come bancomat per finanziare la manovra economica": è quanto contestano i sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, scesi in piazza in tutta ...

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati come bancomat’. E compra i terreni di sei aziende nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...

Ponte Genova - il ricorso di Autostrade : "Usati come bancomat del Governo" : Non ci sta Autostrade a trasformarsi da concessionaria a "bancomat del Governo". In quaranta pagine di ricorso al Tar Liguria snocciola tutta la sua insoddisfazione e chiede l'annullamento di quattro ...

Ivan Pedretti : "Quota 100? Il solito trucco : la pagheranno gli altri pensionati - ci Usano come bancomat" : La riforma delle pensioni è stata messa a punto dal governo utilizzando "il solito trucco". Ne è convinto Ivan Pedretti, segretario generale Spi-Cgil. Il trucco di cui parla è quello di attingere le risorse dal portafogli, futuro, degli altri pensionati. In questo caso il risultato sarà raggiunto con la rivalutazione degli assegni medio-bassi, vale a dire quelli che hanno un importo che va dai 1500 ai 3000 euro lordi ...

L'accUsa di società Autostrade al governo : ci Usano come un bancomat : Roma, 28 dic., askanews, - Un contrattacco in grande stile. A quattro mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova e mentre parte l'iter della ricostruzione, la società Autostrade cala le sue carte ...

Ecco l’accUsa di Autostrade al governo : “Così ci utilizzano come un bancomat” : Un contrattacco in grande stile. A quattro mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova e mentre parte l’iter della ricostruzione, la società Autostrade cala le sue carte giudiziarie. Non solo respinge l’accusa, lanciata da premier e ministri sin dal giorno del disastro, di essere unica responsabile dei 43 morti e dei 566 sfollati, oltre che degli i...

Come Usare il telefono come telecomando : Al giorno d’oggi è facile avere in casa tantissimi dispositivi elettronici che possono essere comandati tramite telecomando. Esempi sono il televisore o il condizionatore. Sul mercato ci sono una serie di telecomandi universali che permettono leggi di più...

Space Force Usa : a breve la firma di Trump per creare il Comando Spaziale statunitense : Il Presidente Donald Trump dovrebbe presto firmare un decreto per creare lo Space Command, il Comando Spaziale statunitense che organizzerà e migliorerà le vaste operazioni dell’esercito nello spazio, secondo quanto riferito dalle autorità. L’ordine di Trump è separato dall’obiettivo, espresso più volte, di creare una Space Force come un ramo indipendente del servizio armato, ma è considerato come un passo proprio in questa direzione. Questo ...

L'Eurocommissione raccomanda ai paesi UE di Usare l'euro per gli accordi energetici - : I paesi dell'UE dovrebbero estendere l'uso dell'euro negli accordi energetici con i paesi terzi e i partecipanti al mercato europeo. Lo afferma oggi una nota della Commissione europea. "Gli Stati ...

Grande Fratello Vip : "Francesco Monte sempre più raccomandato" - l'accUsa di Striscia la Notizia : Il tg satirico mostra le immagini dell'ennesima sfida avvenuta nel reality in cui l'ex tronista sembrerebbe avvantaggiato.

Gigi Hadid risponde a chi l’accUsa di essere una raccomandata nel mondo delle celebrità : Nel mirino, la sua famiglia "di successo" The post Gigi Hadid risponde a chi l’accusa di essere una raccomandata nel mondo delle celebrità appeared first on News Mtv Italia.