Salvini e Di Maio litigano sui migranti | e Fico sta con Di Maio

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicepremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...

Boccia : 'Salvini e Di Maio mi hanno fatto grande simpatia. Temo recessione nel 2020' : Non sarà il 2019 ma 'il 2020 l'anno in cui temiamo la recessione' per il Paese 'a causa delle clausole di salvaguardia dell'Iva'. È quanto ha sottolineato il presidente di Confindustria, Vincenzo ...

Decreto Sicurezza - la Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale Le tensioni fra Salvini e Conte-Di Maio : Il governatore Enrico Rossi annuncia che lunedì la sua Giunta approverà una delibera per presentare ricorso contro le norme volute dal ministro dell’Interno Salvini

Di Maio a Malta : "Fate sbarcare i migranti - donne e bambini li prendiamo noi" | Salvini : non cambio idea : L'annuncio del vicepremier M5s dopo una telefonata col premier Conte. Sea Watch: "Abbiamo 4 donne e 3 bambini, non separabili dagli uomini"

Di Maio vs Salvini 'Prendiamo donne e bimbi della Sea Watch'/ Boldrini 'Propaganda sulla pelle dei migranti' : Di Maio vs Salvini "Prendiamo donne e bambini della Sea Watch". Boldrini "Propaganda sulla pelle dei migranti. Lite all'interno del governo

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - su Sea Watch e immigrati il "partito contro Matteo Salvini" : trema il governo : "Basta con i ricatti". Matteo Salvini è rimasto spiazzato dalla apertura di Luigi Di Maio sui migranti della Sea Watch. L'offerta di ospitare donne e bambini bloccati da 15 giorni sulla nave della Ong nelle acque di Malta rompe la linea dura del governo e nasconde una verità politica ancora più inqu

Salvini sbarca Di Maio e Conte : Il decreto, ormai legge, Sicurezza scuote il mondo della politica e soprattutto continua a scuotere la maggioranza. Se il vicepremier Luigi Di Maio, insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si accorda per contattare Malta e dare la ...

Emergenza migranti - Di Maio e Conte aprono a donne e bambini. Ma Salvini : 'Basta ricatti' : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era disponibile ad ...

Lite sui migranti - mossa Di Maio : 'Porte aperte a donne e bambini' Gelo Salvini : 'Basta ricatti' : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era disponibile ad ...

Lite sui migranti - mossa Di Maio : «Porte aperte a donne e bambini» Gelo Salvini : «Basta ricatti» : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era...

Migranti - è scontro nel governo : Di Maio sfida Salvini sugli sbarchi : «Contattiamo Malta. Diamo disponibilità ad accogliere le donne e i bambini che sono sulle navi Sea Watch3 e Sea Eye». La telefonata, tra Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, segna la nascita di un nuovo asse all’interno del governo. Costruito per essere argine a Matteo Salvini e proiettato sulla campagna per le prossime elezi...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 gennaio : Nave dei migranti - Conte e Di Maio scavalcano Salvini : Immigrazione Di Maio nei guai coi sindaci sfida Salvini sui migranti Il capo M5S, su spinta di Roberto Fico, apre allo sbarco di donne e bambini dalle due navi Ong. Ma la Lega non gradisce. Cresce il fronte interno contro il dl Sicurezza di Luca De Carolis Grave ma non seria di Marco Travaglio Siccome in Italia la situazione è sempre grave ma non seria (Flaiano), fra i sindaci ribelli e il ministro dell’Interno si sta giocando la solita ...

Questione ONG - scontro di incoerenza sui social tra Salvini e Di Maio : Di Maio dice una cosa mentre Salvini una diversa, la Questione è quella delle ONG, scoppia l’incoerenza sui social e va più veloce della luce Il governo si spacca sui migranti. E questa volta lo scontro è frontale, anche se via social. Da una parte Luigi Di Maio (con Conte) e dall’altra Matteo Salvini. Proprio mentre il ministro dell’Interno deve far fronte agli attacchi della sinistra contro il suo dl Sicurezza, il vicepremier ...

Gli ultimi deliri di Di Maio e Salvini sulla Sea Watch : Un crowdfunding per sostenere le spese legali dell’Orlando furioso nel ricorso alla Consulta contro il decreto insicurezza, come va chiedendo il mio amico Giuliano, è un’idea così pannellian-donchisciottesca (penso che l’accostamento gli garbi) che l’appoggio in pieno. Adesso vedo se trovo i picciol