Decreto sicurezza | Giuseppe Conte tenta la mediazione tra Salvini e i sindaci

Come "rischia" di finire lo scontro sindaci-Salvini sul Decreto sicurezza : tutte le ipotesi : Non si placa lo scontro tra i sindaci che contrastano il decreto sicurezza nella parte relativa ai migranti e il ministro...

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...