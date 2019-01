Cosa dice il contratto di governo sul taglio ai privilegi

Taglio ai privilegi - Cosa dice il contratto di governo : Nonostante l'alleato leghista Matteo Salvini insista col dire che "le priorità degli italiani" siano "cose anche più concrete", il Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio in primis, tira dritto sui tagli degli stipendi ai parlamentari. Anzi, questa misura, simbolo delle battaglie pentastellate, sarà una priorità del governo per il 2019. Anche perché, sono sicuri in ambienti 5 stelle, quando vedrà i Like ...

Cosa si dice di “Aquaman” : È uscito in Italia il film sul supereroe oceanico della DC Comics, dopo i grandi incassi (e le medie stroncature) statunitensi

'Codice Monchi' - parla il ds giallorosso : 'Cosa vuol dire tifare Roma' : Un nuovo viaggio nel mondo dei direttori sportivi italiani. Nel 'Codice Monchi', Gianluca Di Marzio intervista il dirigente della Roma facendosi svelare alcuni segreti e retroscena del suo lavoro. "I tifosi della Roma ...

31 Dicembre - Capodanno in tv : ecco Cosa vedremo oggi in tv! : Programmazione del 31 Dicembre: palinsesto Rai 1 Sarà una vigilia di Capodanno ricca di spettacolo e divertimento in tv. Vediamo i palinsesti delle principali reti Rai e Mediaset per stasera, lunedì 31 Dicembre 2018. ... L'articolo 31 Dicembre, Capodanno in tv: ecco cosa vedremo oggi in tv! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Scuola - 31 dicembre 2018 : Cosa scade oggi? : Oggi 31 dicembre 2018 vi sono tre tpi di scadenze importanti per il mondo della Scuola: supplenze, bonus da 500 euro e ricostruzione carriera. Ma entriamo nei dettagli di tutti questi aspetti. Bonus 500 euro 2016/2017 e ricostruzione carriera in scadenza Il 31 dicembre 2018 è lìultimo giorno utile per spendere gli importi del Bonus da 500 euro relativi all’anno scolastico 2016/2017. Dall’1 gennaio 2019 l’importo presente sul ...

Vigilia di Capodanno in tv : Cosa c’è in onda il 31 dicembre 2018 : Programmazione del 31 dicembre: palinsesto Rai 1 Sarà una Vigilia di Capodanno ricca di spettacolo e divertimento in tv. Vediamo i palinsesti delle principali reti Rai e Mediaset per stasera, lunedì 31 dicembre 2018. L’ultimo giorno dell’anno su Rai1 comincia alle 6:45 con Uno Mattina. Alle 10 va in onda Storie Italiane e alle 11:30 […] L'articolo Vigilia di Capodanno in tv: cosa c’è in onda il 31 dicembre 2018 proviene ...

Il Capodanno in piazza Cosa fare il 31 dicembre : L'arrivo del nuovo anno sarà all'insegna del divertimento, tra feste in piazza, musica, spettacoli teatrali e cenoni. Il Capodanno in piazza A Palermo il 31 dicembre, sul palcoscenico di fronte al Teatro Politeama, andrà in scena dalle 20.30 il concerto dei Tamuna, a seguire i Tre Terzi, ...

Capodanno fortunato : Cosa fare e mangiare la notte del 31 dicembre per un futuro glorioso : 1. Purché sia rotondo2. Maiale: ricchezza e progresso3. Aringhe e melagrana, per salute e prosperità4. 12 acini d'uva: quasi un oroscopo 5. Indossare un intimo rosso6. Baciarsi sotto il vischio7. Monete8. Pasta di mandorle9. Verde portafortuna10. Cornucopia dell'abbondanza11. Fuochi d'artificio12. Pulire casa 13. Lista sì e noNon c’è nulla da fare, che ci si creda o no, ogni tanto nella scaramanzia ci cascano tutti, o quasi. Niels Bohr, ...

M5s - Cosa diceva il post rimosso dal Blog delle Stelle : "Siamo sotto attacco. La democrazia è sotto attacco": comincia così la denuncia sul web dei grillini. Accuse forti poi però sparite

Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film domenica 30 dicembre 2018 : Quando l'Avatar scompare misteriosamente, il mondo diviene possesso della belligerante Nazione del Fuoco, che prima stermina tutti i Nomadi dell'Aria, poi sposta le sue mire verso le Tribù dell'Acqua.

Michael Schumacher - Cosa diceva di lui Gianni Agnelli a Montezemolo : clamorosa confessione : Domani, 29 dicembre, faranno cinque anni da quel tragico incidente sulle piste da sci di Meribel che ha fatto sparire dal mondo Michael Schumacher , chiuso da anni in una stanza della sua villa sul lago di Losanna dopo un lungo periodo in coma. Le sue condizioni attuali sono note solo alla famiglia e a pochi, fidatissimi,...

Cosa dice di noi la nostra ossessione per l'immortalità : Personalità del mondo del web, come Kenneth, avanguardista della sicurezza e dell'identificazione informatica, e il pioniere della crittografia asimmetrica Ralph Merkle; il cofondatore di PayPal ...

I libretti al portatore da estinguere entro il 31 dicembre/ Cosa devono fare gli italiani e chi rischia multe? : I libretti al portatore si devono estinguere entro il prossimo 31 dicembre. Fissata la scadenza con il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio

Programmi tv : Cosa andrà in onda il 26 dicembre 2018 : Film e Programmi in onda il 26 dicembre: il palinsesto targato Rai La giornata di Santo Stefano comincia alle 6.45 con UnoMattina proseguendo con l’informazione e il meteo del Tg 1. Subito dopo, alle 10.00 andrà il onda il programma Storie italiane, cui seguirà La prova del cuoco alle 11.30. Alle 13.30 andrà in onda […] L'articolo Programmi tv: cosa andrà in onda il 26 dicembre 2018 proviene da Gossip e Tv.