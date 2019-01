Sarà un 2019 durissimo Il Vaticano rinforza gli ormeggi della comunicazione

huffingtonpost

(Di martedì 1 gennaio 2019) Svolta o rottura? Il fatto che il Portavoce del Papa Greg Burke e la sua vice Paloma García Ovejero abbiano lasciato in blocco non si può liquidare - come pure hanno fatto gli interessati su Twitter - con un "Nuovo Anno, nuove avventure", o semplicemente come "una tappa"vita.Al termine di un anno infernale per la Chiesa cattolica in tutto il mondo a causanuova crisi per gli abusi sessuali, le loro dimissioni segnano per il Papa la necessità di "re" gliin vista di unche si prevede non facile, addirittura un annoverità.La loro rinuncia non ha però nulla di subitaneo. Come ha voluto sottolineare lo stesso Burke in un tweet del tardo pomeriggio di ieri, la decisione dei due è arrivata al termine di "mesi" di preghiera.Anche se la loro scelta personale probabilmente è stata ...