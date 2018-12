La versione Switch di The Witcher 3 compare sul listino di un rivenditore francese

La versione Switch di Downwell ha una data di uscita : Apprendiamo da Gematsu che Downwell, popolare shooter a scorrimento verticale in salsa roguelike sviluppato da Moppin, dopo aver visto la luce nell'ottobre 2015 su PC e iOS e aver fatto il giro di altre piattaforme (Android, PlayStation 4 e Vita l'anno successivo), si prepara a debuttare sulla console ibrida Nintendo il 31 gennaio 2019.In Downwell il giocatore veste i panni di un giovane ragazzo impegnato a farsi strada lungo tunnel oscuri in ...

Nintendo Switch : una versione revisionata potrebbe arrivare il prossimo anno : Gaming INTEL avrebbe ricevuto informazioni esclusive da una fonte che desidera rimanere anonima riguardo il "nuovo" Nintendo Switch. Le informazioni ricevute suggeriscono che una nuova console arriverà nel 2019. Inoltre, una delle funzionalità principali della prossima versione sarebbe l'aumento dell'archiviazione interna. Nintendo ha privilegiato questo a causa dell'aumento degli acquisti di giochi e dei download digitali dall'eShop.La prossima ...

Aragami : la versione Switch dello stealth in terza persona arriverà il prossimo anno : Come segnala Eurogamer.net, lo sviluppatore Lince Works ha rivelato che il suo gioco stealth soprannaturale Aragami sarà lanciato su Switch, in formato digitale e fisico, il prossimo 22 febbraio.L'arrivo di Aragami su Switch è stato annunciato all'inizio di quest'anno e originariamente era previsto il lancio in autunno. Il gioco arriverà sull'ibrida nella sua versione Shadow Edition, che include il gioco base (pubblicato per la prima volta su ...

Una nuova versione di Switch è possibile? La risposta di Reggie Fils-Aimé : Un New Nintendo Switch della situazione è possibile? Negli scorsi mesi il Digital Foundry si era concentrato su questa possibilità ed erano anche spuntati diversi rumor piuttosto interessanti. Oggi però è il momento di riportare le parole di una figura chiave della grande N, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé.Come riportato da Nintendo Life, il buon Reggie ha risposto a una domanda proprio su una possibile revisione hardware ...

The Last Story II : la versione per Nintendo Switch compare nel listino di un rivenditore tedesco : La versione Nintendo Switch di The Lost Story II è recentemente apparsa sul listino del noto rivenditore tedesco Media Markt. Cosa molto strana se pensate che solo poco tempo fa Nintendo ha registrato il marchio The Last Story.Come riporta Nintendo Enthusiast, il gioco è un sequel di The Last Story, apparso per la prima volta su Wii nel 2012 e sviluppato da Mistwalker and AQ Interactive. Per capirci il primo è lo studio di Hironobu Sakaguchi, ...

Nintendo Switch : gli analisti suggeriscono un taglio del prezzo e una nuova versione della console : Nintendo Switch ha avuto un enorme successo nel suo primo anno ma non è riuscito a mantenere lo slancio quando si è trattato di passare al secondo anno di vita.Nintendo aveva l'obiettivo di distribuire 38 milioni di unità entro la fine di marzo 2019, ma le previsioni sono state riviste da alcuni analisti che affermano che la console potrà arrivare a un massimo di 35 milioni.Gli stessi analisti credono che la situazione non migliorerà presto, ma ...

V-Rally 4 : Svelata la data del primo DLC e versione Nintendo Switch : Bigben e Kylotonn Racing Games sono liete di annunciare la release di V-Rally 4 per Nintendo Switch prevista per il 13 dicembre 2018 in Europa. V-Rally 4 arriva su Nintendo Switch Il primo DLC, il Supercharge Pack, è ora disponibile su PlayStation 4, PC, e Xbox One. Potrai ottenere 5 esclusive livree per le auto più popolari di V-Rally 4 che potranno essere usate ...

Diablo 3 su Switch : una conversione brillante che supera le versioni last-gen sotto ogni aspetto - analisi comparativa : Lo sviluppatore Iron Galaxy Studios si sta ritagliando una nicchia personale come specialista nel porting di classici moderni su Nintendo Switch. L'anno scorso, in partnership con Bethesda, ha prodotto l'eccellente versione Switch di Skyrim, mentre quest'anno ha collaborato con Blizzard per portare Diablo 3 sul sistema ibrido di Nintendo. Questa è la prima volta che Blizzard lancia uno dei suoi giochi su una piattaforma Nintendo da oltre 15 ...

Crayola Scoot è ora disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch : E’ ora di prendere il tuo Scooter e fare un sacco di acrobazie colorate! Outright Games e Crayola LLC, leader mondiale nei prodotti creativi per bambini, annunciano che Crayola Scoot è ora disponibile in versione fisica in Italia per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Le versioni digitali per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC sono già disponibili. Crayola Scoot disponibile da oggi nei negozi Crayola ...

Civilization 6 : niente multiplayer online per la versione Nintendo Switch : Come riportato da Eurogamer.net, la versione per Nintendo Switch di Civilization 6 non avrà multiplayer online, la conferma arriva dal publisher 2K.Le campane d'allarme hanno iniziato a squillare quando l'utente Reddit WinneonSword ha notato qualcosa di strano con la descrizione sull'eShop di Civilization 6, che indica in particolare che da una a quattro persone possono giocare su "wireless locale". Allo stesso modo, controllando la versione ...

Diablo III : svelato l'Amiibo Goblin Predone per la versione Switch : Giorni fa sono iniziati a circolare delle voci secondo le quali sarebbe stato disponibile un Amiibo per la versione Switch di Diablo III. Oggi il gioco è finalmente disponibile e questi rumor si sono rivelati corretti.Come riporta Variety, Blizzard ha deciso di concentrarsi sul Goblin Predone ( un mostro che appare di tanto in tanto durante la campagna e che cercherà di rubare gli averi del giocatore) piuttosto che su uno dei cupi protagonisti ...

