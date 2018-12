Amarsi a Capodanno per regalarsi il futuro

vanityfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) Le coppie che si amano a2019Le coppie che si amano a2019Questo articolo è stato pubblicato sul numero 1 di Vanity Fair in edicola fino all’8 gennaio 2019Andrew Garfield e Rita Ora La simpatia tra la cantante e Spiderman sarebbe appena nata. Ma c’è da andare cauti. Lei lo scorso settembre ha chiuso col collega musicista Andrew Watt, lui ha una sola big ex: Emma Stone. probabilità di durata: 25% (la difficoltà maggiore? Incrociare le agende)Jennifer Garner e John Miller L’attrice, reduce dal divorzio da Ben Affleck, ha chiuso con le star. Ora al suo fianco c’è un affascinante imprenditore nerd (Ceo di CaliGroup). Ma non lo chiama ancora «fidanzato», né lo presenta ai figli. probabilità di durata: 70% (ci fidiamo di lei)Channing Tatum e Jesse J La star di Magic Mike e la cantante britannica ci hanno messo tre mesi prima di uscire allo scoperto. ...