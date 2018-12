Addio a Roberto Martinelli | inventore della moderna cronaca giudiziaria

Addio a Roberto Renzi - papà del fumetto ‘Tiramolla’ : Dopo il “papà” dell’Uomo Tigre, ci lascia anche un altro grande disegnatore: è morto martedì 23 ottobre a Milano Roberto Renzi, noto come creatore del personaggio dei fumetti ‘Tiramolla’. Nato in provincia di Como, il 10 febbraio 1923, aveva 95 anni, vissuti in prevalenza a Milano. Giornalista e per diversi anni anche direttore del Circolo della Stampa, aveva cominciato a scrivere storie per i fumetti a 19 anni. ...