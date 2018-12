Conte ora non esclude un tagliando al contratto E non molla sui finanziamenti

L'eterno legame di Roma con la moda Contemporanea : Il prossimo 8 gennaio, dopo Parigi, New York e Los Angeles, Moschino sfilerà per la prima volta a Roma. In concomitanza di Pitti Uomo, infatti, la maison milanese diretta da Jeremy Scott presenterà all'interno degli studios di Cinecittà il suo uomo autunno inverno 2019/20. Una collezione che preannuncia l'omaggio alla secolare storia Romana entro cui si troverà a sfilare, con un occhio di riguardo per i personaggi ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Giuseppe Conte chiudo l'anno con la conferenza stampa - 28 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Giuseppe Conte chiudo l'anno con la conferenza stampa. Un tifoso interista morto durante gli scontri , 28 dicembre 2018,

Conte sfida i pensionati "Tutti zitti con la Fornero e ora scendete in piazza" : Il premier Giuseppe Conte nella consueta conferenza stampa di fine anno ha toccato un punto spinoso della manovra che riguarda proprio i tagli che il governo si appresta a a afre sugli assegni dei ...

Stadio Roma : Conte - progetto importante - giunta Raggi lo ha migliorato : Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Questa giunta ha ottenuto un risultato sin qui meritorio. E' intervenuta quando c'era già una interlocuzione tra l'amministrazione precedente e la Roma su un importante progetto infrastrutturale che sempre da' valore aggiunto ed ha ottenuto risultato importante. All'iniz

Serie BKT ancora un tripletta subita dal Crotone contro lo Spezia. Squadra Contestata a fine partita. : Crotone 0 Spezia 3 Marcatori: 11° De Francesco, 77° Pierini, 89° Pierini Crotone (4-3-3): Cordaz, Golemic, Vaisanen, Sampirisi, Vailetti, Molina,

Spirale in stile Mps per Carige Ora i sindacati chiamano Conte : Continua il tonfo di Carige (-18,75%) a Piazza Affari nel primo giorno di contrattazioni dopo lo stop all'aumento di capitale e i sindacati lanciano l'allarme. Dopo il mancato raggiungimento del quorum deliberativo sul nuovo aumento di capitale da 400 milioni, a causa dell'astensione della Malacalza Investimenti (primo socio dell'istituto ligure con il 27,5% del capitale) la cui Segui su affaritaliani.it

Foligno - 'Re : act' : domande e risposte del teatro Contemporane : Nove appuntamenti per altrettanti spettacoli, tappe, punti di domanda, tentativi di risposta intorno alla società odierna proposte dal teatro contemporaneo. 'Re:act' è nuovi linguaggi, nuove modalità ...

Alessia Morani - l'ultima doppia tragica figuraccia su Giuseppe Conte che suona la chitarra per finta : Sul web girava una foto di Giuseppe Conte che suonava la chitarra. Dunque una seconda foto del premier, un fotomontaggio che dimostrava come fingesse di suonare la chitarra. E Alessia Morani del Pd ci ha abboccato, ripostandolo con commenti acidi sul fatto che Conte fingesse anche di fare quello. Du

Manovra - ancora tensioni nel governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

La figuraccia della Morani : pubblica una foto per screditare Conte - ma era un fake : Alessia Morani è una delle parlamentari del Partito Democratico che maggiormente utilizzano i social non solo per illustrare la propria attività politica ma anche per criticare, spesso con toni aspri e taglienti, il governo a trazione Lega e Cinquestelle. La fretta di pubblicare sempre e comunque sui social questa volta le ha giocato un brutto scherzo: dopo aver scovato in rete una foto ritoccata con Photoshop che ritrae il presidente Conte ...

'Foto di Conte taroccata' - polemica tra M5s e deputata Pd Morani - : L'immagine, pubblicata dalla dem su Twitter, ritrae il premier mentre suona all'ospedale Bambino Gesù con un capotasto che però ne impedirebbe l'utilizzo. "Il Pd è passato dalle fake news alle fake ...

Giuseppe Conte al Bambin Gesù suona la chitarra “bloccata” - ma la foto social è fake news. Morani (Pd) la rilancia - poi le scuse : Una foto immortala il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intento a suonare la chitarra ma qualcosa non quadra nello scatto: c’è infatti il capotasto prima della sua mano con l’accordo in “la minore”, cosa che rende impossibile far suonare lo strumento.”Fare finta di suonare la chitarra equivale a fare finta di essere il presidente del Consiglio. Falso come il governo”, scrive qualcuno su Twitter ...