Esplosione di una supernova ha provocato un estinzione di massa sulla Terra

Roma - Esplosione in una palazzina a Velletri : un ferito : Un’esplosione ha investito una palazzina in via Selva nuova, a Velletri, in provincia di Roma. Un uomo, di nazionalità italiana, di circa 55 anni è rimasto ustionato. La deflagrazione ha coinvolto parte del piano superiore dell’edificio. Sul posto in pochi minuti sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco. Al momento non ci sono problemi di viabilità nell’area. La struttura è stata evacuata. L'articolo Roma, esplosione in ...

Almeno 29 vittime nell'Esplosione di una granata in una discoteca in Colombia - : Almeno 29 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di una granata in una discoteca nella città Colombiana di El Bagra, ha riferito oggi la polizia del Dipartimento di Antioquia. Secondo la radio W, ...

Eruzione Krakatoa - tsunami disastroso in Indonesia : migliaia di morti dopo l’Esplosione del vulcano come nel 1883 - “può sconvolgere il clima della Terra” : 1/31 ...

Repubblica Ceca - Esplosione in una miniera : almeno 13 vittime : La tragedia si è verificata nella miniera di carbone a Karvina, nel nord della Repubblica Ceca. Ci sono tredici vittime, la maggior parte erano minatori polacchi. Si contano anche una decina di feriti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas metano.Continua a leggere

“Esplosione cosmica” : una meteora sul Medio Oriente 3.700 anni fa potrebbe aver cancellato la vita su un’area di oltre 500km² : In un istante, coloro che popolavano le antiche città e le colonie agricole a nord del Mar Morto sono stati annientati da un’esplosione cosmica nei cieli che ha lasciato distruzione su un’area di circa 518km², secondo le nuove evidenze archeologiche. Durante il meeting annuale di American Schools of Oriental Research, Phillip J. Silvia, direttore di analisi scientifiche del Tall el-Hammam Excavation Project della Giordania, ha presentato un ...

Esplosione nel distributore per una probabile perdita di Gpl : Una perdita di gpl, da cui scaturito un incendio che ha coinvolto impianti e cisterna che poi terminato nell'Esplosione che sconvolto il distributore in provincia di Rieti. "Al momento e' ancora molto ...

Rieti - Esplosione in Via Salaria : chiusa la SS4 - “la situazione è seria - disposta una zona rossa” : 1/4 ...

Rieti - Esplosione in un distributore sulla Salaria : due morti - un pompiere e un passante. «Autocisterna sbalzata per una decina di metri» : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...

Esplosione in un distributore - 2 morti : le vittime sono un pompiere e un passante. «Autocisterna sbalzata per una decina di metri» : Tragedia nel reatino. Oggi intorno alle 14.30 si è verificata un'Esplosione in un distributore di carburante IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio:...

Esplosione a Modena a causa di una caldaia in un appartamento : 1 ferito - : Lo scoppio al secondo piano di una palazzina del centro, dietro alla sinagoga. L'edificio è stato evacuato dai vigili del fuoco: circa sei le famiglie allontanate. Il ragazzo sarebbe ferito in modo ...

Esplosione in una villetta di Parco Noce a Varcaturo : grave coppia di anziani : Terribile incidente nel Napoletano. Nell’Esplosione in una villetta è rimasta gravemente ferita una coppia di anziani. È quanto successo alla

Fuga di gas - Esplosione in una villetta : ferita coppia di anziani a Varcaturo : GIUGLIANO esplosione in una villetta, grave coppia di anziani. È quanto successo poco dopo le 19:30 alla prima traversa di Parco Noce a Varcaturo, zona costiera di Giugliano, dove una Fuga di...

Tre soldati statunitensi sono morti a causa dell’Esplosione di una bomba a Ghazni - in Afghanistan : Tre soldati statunitensi sono morti e altri tre sono stati feriti a causa dell’esplosione di una bomba nella città di Ghazni, in Afghanistan. L’attentato è avvenuto durante un’operazione congiunta delle truppe afghane e della NATO; i soldati erano a bordo

Riconnessione magnetica : rilevata Esplosione che ha proiettato elettroni a una velocità di 15mila km/s : Anche quando sembra rotolare nella calma piatta, la Terra si destreggia in un tumulto di particelle e di energia. Un team internazionale guidato da ricercatori dell’Università del New Hampshire, sulla base dei dati della missione Magnetospheric Multiscale, Mms, della Nasa, ha rintracciato un processo di Riconnessione magnetica con un’esplosione che ha proiettato elettroni a una velocità di 15mila chilometri al secondo. I risultati dello studio ...