Infortunio Birsa | lo sloveno indisponibile per la Samp | i tempi di recupero

calcioweb.eu

: RT @ProfidiAndrea: ?? #Birsa, infortunio in allenamento: non convocato per la sfida contro la #Sampdoria. Assenza pesante per il #Chievo!… - ingrogna : RT @ProfidiAndrea: ?? #Birsa, infortunio in allenamento: non convocato per la sfida contro la #Sampdoria. Assenza pesante per il #Chievo!… - ProfidiAndrea : ?? #Birsa, infortunio in allenamento: non convocato per la sfida contro la #Sampdoria. Assenza pesante per il… -

(Di martedì 25 dicembre 2018)– Domenico Di Carlo dovrà fare a meno diper la gara di domani contro ladoria. Il club infatti ha reso noto che il trequartista non è stato convocato a causa di unal piede in allenamento: pare si tratti di un pestone in seguito al quale loha accusato problemi a un dito. Il dolore è stato così forte da non consentirgli di proseguire l’allenamento e di essere a disposizione per il campionato. Dunque conferma per Giaccherini alle spalle di Stepinski e Pellissier, conche proverà a recuperare per l’ultima partita dell’anno.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, loper la: idiCalcioWeb.