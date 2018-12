Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti | ' la gente non

Manovra - Conte difende Quota100 e reddito di cittadinanza : evitata procedura d'infrazione : Conte poco fa ha riferito in Aula al Senato di aver concluso la trattativa con l'Ue sulla Manovra. Sarebbero stati salvaguardati i punti principali voluti dal Governo, ma con una diminuzione del deficit soddisfacente per le autorità di Bruxelles. evitata dunque la procedura d'infrazione. Conte riferisce in Aula al Senato i risultati ottenuti Come previsto, Conte ha riferito in Aula al Senato ciò che è avvenuto in mattinata. Il Premier aveva ...