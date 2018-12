Che tempo farà a Natale | e Santo Stefano | a Massa-Carrara?

VINCENZO MOLLICA/ 'Ho messo passione e fatica nel lavoro. Molte persone mi hanno dato tanto' - Che tempo che fa - : VINCENZO MOLLICA ospite a Che tempo che fa nell'ultima puntata dell'anno: la sua carriera di giornalista e storico volto del Tg1 e il dramma della vista.

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto horror su Matteo Salvini : "Attento alla donna - ti spara nel cu***" : Siamo nello studio di Che tempo che fa, l'ultima puntata del programma di Fabio Fazio su Rai 1 prima della consueta pausa natalizia. E Luciana Littizzetto, come ogni anni, legge la sua personalissima letterina a Babbo Natale. Ne ha per tutti, compreso Matteo Salvini. Al quale riserva una battutaccia

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e la coltellata a Fabio Fazio : "Presto sarai disoccupato" : Come ogni anno, a Che tempo che fa Luciana Littizzetto legge la sua lettera a Babbo Natale. Non ha fatto eccezione la puntata di domenica 23 dicembre in onda su Rai 1, dove la comica torinese ha ripreso le voci su Fabio Fazio, che potrebbe presto essere spostato su Rai 3. E così, la Littizzetto, ha

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il trionfo di Natale : regalo a Rai 1 - lo share alle stelle : Botto per Fazio e compagnia. Gli ascolti di domenica 23 dicembre 2018 in prime time su Rai1 hanno visto Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback fare il boom con Che tempo che fa. Il dato: 3.951.000 telespettatori, share 17,32% e nel Tavolo, in seconda serata, 2.920.000, 17,19%. Gli osp

Ascolti tv - ‘Che tempo che fa’ vince su tutti : Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con Che tempo che Fa che è stato seguito da 3.951.000 telespettatori pari a uno share del 17,3%: tra gli ospiti della puntata, il rapper Anastasio (ecco chi è) fresco di vittoria della 12esima edizione di X Factor e Cristina D’Avena (che ha recentemente spiegato il motivo per cui non ha figli). Ascolti tv, prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con New Amsterdam, che ha ottenuto ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e le palme a forma di pene : battutaccia sulla prostata : A Che tempo che fa, nell'ultima puntata dell'anno in onda su Rai 1 e condotta da Fabio Fazio, nel suo consueto monologo Luciana Littizzetto ha parlato delle palme a forma di pene che hanno invaso Civitanova Marche. Una peculiare iniziativa, quella del sindaco. Un addobbo che ha fatto ridere tutta It

Che tempo che fa - il tango sensuale e scatenato di Roberto Bolle e Nicoletta Manni : l’esibizione da applausi : Ospite di Che tempo che Fa di Fabio Fazio, su Rai1, l’étoile dei due mondi Roberto Bolle, che tornerà l’1 gennaio con Danza con me, ha regalato al pubblico una performance sensuale e incredibilmente emozionante esibendosi in un tango con la prima ballerina del Teatro Alla Scala, Nicoletta Manni. Video Rai L'articolo Che tempo che fa, il tango sensuale e scatenato di Roberto Bolle e Nicoletta Manni: l’esibizione da applausi ...

Che tempo che fa - da Fabio Fazio il comandante della Ong : nel mirino c'è sempre Salvini : Fabio Fazio a Che tempo che Fa su Raiuno ha ospitato in collegamento Riccardo Gatti, comandante della Nave Astral e Capomissione della Ong Open Arms. Gatti ha raccontato le condizioni dei passeggeri della nave Open Arms: "Ci sono a bordo 310 persone". "Abbiamo chiesto rifornimenti e coperte a Malta

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1%. Nove al 2.4% con Mamma ho preso il Morbillo : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti tv 23 dicembre : vince Che tempo che fa - nessun boom per Domenica In : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, Domenica 23 dicembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time dell'ultima puntata di quest'anno di Che tempo che fa mentre su Canale 5 sono stati trasmessi gli episodi finali della serie tv New Amsterdam. Ad avere la meglio è stato il talk show condotto da Fabio Fazio che si è portato a casa la palma d'oro della sfida degli Ascolti di questa Domenica ...

Conte spiega perché in Senato non c'è stato tempo di discutere la manovra : Roma, 24 dic., askanews, - I tempi di discussione strettissimi al Senato per la manovra sono stati dovuti al 'negoziato con Bruxelles, davvero molto complesso, le tempistiche' ma non c'era 'nessuna ...

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1% : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Che tempo che fa - sesso nei bagni del Parlamento : Luciana Littizzetto ci va giù durissima : La vicenda dei due deputati che hanno fatto sesso in un bagno del Parlamento, una grillina e un leghista, tiene banco anche all'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 1, il programma condotto da Fabio Fazio. Nel monologo di domenica 23 dicembre, infatti, Luciana Littizzetto torna sulla vicenda. A

Che tempo che fa - agguato di Luciana Littizzetto a Fabio Fazio : come lo riduce in diretta : A Che tempo che fa, l'ultimo monologo di questo 2018 di Luciana Littizzetto. Monologo con "agguato" al conduttore, Fabio Fazio. "Prima con Fabio Fazio dicevi che barba, ora anche che palle", dice la Littizzetto. E perché mai? Presto detto: Lucianina ha piazzato al lobo del conduttore di Rai 1 un ore