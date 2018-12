Squadron 42 | la componente single player di Star Citizen arriverà durante l' estate del

eurogamer

: #Squadron42: il single player di #StarCitizen ha una finestra di lancio. - Eurogamer_it : #Squadron42: il single player di #StarCitizen ha una finestra di lancio. -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Come segnala Polygon, Chris Roberts, creatore del progetto, ha annunciato che la sua organizzazione ha ricevuto $ 46 milioni di investimenti privati. Insieme a questo annuncio arriva una finestra di lancio per ladel gioco,42.42 è ora previsto in uscita nell'del 2020, più di otto anni dopo l'inizio la sua campagna Kickter. I 46 milioni di dollari da poco arrivati serviranno proprio al completamento dellaUna parte, tuttavia, sarà usata anche perRead more…