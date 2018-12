Germania | prezzi import export in calo a novembre

Germania - accelerano i prezzi all'ingrosso : Nel mese di ottobre, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 4% su base annuale, in accelerazione rispetto al +3,5% del mese precedente. Lo annuncia l' Ufficio Federale di ...

Germania - rallentano i prezzi import a settembre : Sotto le attese a settembre i prezzi import in Germania . Nel mese in esame i prezzi alle import azioni hanno registrato una salita del 4,4% rispetto al +4,8% di agosto e contro le stime di consensus ...

Germania - i prezzi all'ingrosso crescono secondo attese : Nel mese di settembre , i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 3,5% su base annuale, in diminuzione rispetto al +3,8% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale ...

Germania - prezzi import invariati ad agosto : Sotto le attese ad agosto i prezzi import in Germania . Nel mese in esame i prezzi alle importazioni non hanno registrato variazioni dopo il -0,1% del mese precedente. Il dato, comunicato dall'Ufficio ...