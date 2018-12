Roma Bus turistici fermi in piazza Venezia | protestano contro la Raggi

Roma - protesta bus turistici : autisti bruciano bandiera M5S : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Roma : aziende bus turistici chiedono a Raggi di riscrivere piano insieme : Roma – aziende, autisti di bus turistici, guide e agenzie di viaggi in piazza a Roma, sotto il Campidoglio, contro il ‘piano bus’ della sindaca Virginia Raggi chiedendo essenzialmente di riscriverlo perche’ “un piano cosi’- ha spiegato Franco Tinti, uno dei manifestanti in forza ad Anstra- non va scritto da dietro una scrivania ma assieme a chi lavora sul campo. Ora perderanno il lavoro 7-8mila persone. Noi ...

Dopo taxi e ncc - la protesta dei bus turistici blocca Roma : Terzo giorno di proteste a Roma. Dopo ncc e taxi, oggi è la volta dei bus turistici. Una flotta di pullman gran turismo - oltre quaranta - ha invaso piazza Venezia e staziona vicino agli incroci dalle ...

Roma - bus turistici occupano piazza Venezia : centro bloccato : Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l’accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell’area centrale, che il comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decine di pattuglie in campo. Chiuse anche via dei Cerchi e via del Teatro Marcello. Ieri avevano ...

Roma - protesta per i bus turistici fuori dal centro storico : traffico in tilt. FOTO : Roma, protesta per i bus turistici fuori dal centro storico: traffico in tilt. FOTO Una nuova normativa annunciata dal Comune, che entrerà in vigore a partire dal 2019, vieta ai pullman di visitatori l’accesso nel cuore della città. Per questo motivo, gli autisti si sono riuniti causando disagi alla circolazione in Piazza ...

Roma - caos in piazza Venezia : bus turistici in protesta contro il Campidoglio. Traffico bloccato in centro : protesta dei bus turistici a piazza Venezia a Roma, Traffico bloccato in tutta l’area del centro della città per protesta. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe. Numerose pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per gestire il Traffico e via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei ...

Roma - bus turistici bloccano Piazza Venezia/ Protesta paralizza il traffico : Ncc e taxi al Senato : Roma, bus turistici bloccano Piazza Venezia. Ultime notizie, la Protesta paralizza il traffico nella Capitale: Ncc e taxi al Senato

Invasione di bus turistici - Roma in tilt : 10.35 Decine di bus turistici occupano in queste ore l'area di Piazza Venezia, nella Capitale, per protestare contro il nuovo regolamento che vieta loro l'accesso al Centro storico. Traffico in tilt nel centro di Roma. I disagi sono amplificati anche dalla giornata di pioggia. Le chiusure su via del Teatro Marcello e via dei Cerchi si ripercuotono sul lungotevere e in tutta l'area. Per i Romani è il terzo giorno di disagi, dopo la protesta dei ...

Roma - bus turistici assediano piazza Venezia : traffico paralizzato : Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la...

Roma : insorgono autisti bus turistici - piazza Venezia nel caos : Roma – A Roma piazza Venezia e’ ostaggio dei bus turistici. Sono circa 200 i mezzi che stanno paralizzando il centro della citta’, dopo aver bloccato il traffico da via del Teatro Marcello fino a piazza Venezia. I bus turistici parcheggiati in massa fino quasi sotto al Campidoglio protestano contro il nuovo regolamento che vieta l’accesso in Centro dal 2019. Fonti della Polizia locale riferiscono che gli autisti si ...

La protesta dei bus turistici - il centro di Roma bloccato : Roma, 20 dic., askanews, - Dopo che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva del nuovo regolamento del comune di Roma per l'accesso dei pullman turistici nel centro storico, a ...

Protesta bus turistici a Roma - traffico in tilt : Roma, 20 dic. - (AdnKronos) - Protesta dei bus turistici nella Capitale. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe nel centro della città. Numerose pattuglie della polizia locale