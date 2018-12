Clima | l’intervento della quindicenne svedese che spiazza i potenti | “Non si è mai troppo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Greta Thunberg è una studentessa e attivistadi 15 anni. La giovane è salita sul palcoconferenza mondiale Cop24, organizzata in a Katowice in Polionia. Il suo intervento, un turo richiamo ai rappresentanti dei governi seduti in platea, accusandoli di non fare abbastanza contro il cambiamentotico e per salvare il nostro pianeta. La ragazza è stata inserita nella lista dei teenager più influenti del mondo dal Time, proprio grazie alle sue battaglie ambientalisteL'articolo, l’interventoche: “Non si è maipiccoli per fare la differenza” proviene da Il Fatto Quotidiano.