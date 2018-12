Viminale | attenzione alta dopo Strasburgo

Viminale : dopo Strasburgo più attenzione : 18.51 L' attenzione degli apparati di sicurezza italiani "resta alta dopo Strasburgo ". Previsto l'incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Monitorati anche altri luoghi sensibili come monumenti e edifici di culto. E' quanto emerso nella riunione del Comitato nazionale per l'ordine e sicurezza pubblica, svoltasi alla presenza del ministro Salvini, del sottosegretario Molteni, vertici di forze dell'ordine ...

Terrorismo : Viminale - rimane alta attenzione dopo Strasburgo : L'attenzione delle forze dell'ordine rimane alta dopo i fatti di Strasburgo. E' quanto stabilito oggi nel corso della riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si e' tenuta questa mattina al Viminale alla presenza del ministro Matteo Salvini, del sottosegretario Nicola Molteni, dei vertici delle forze dell'ordine e dell'intelligence. Riunione convocata in origine per definire, ...