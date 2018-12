Sampdoria | Quagliarella fino al 2020

Sampdoria - Ferrero blinda Quagliarella : "Tutto fatto per il rinnovo" : Sampdoria e Fabio Quagliarella avanti insieme. L'attaccante, infatti, ha rinnovato il contratto con i blucerchiati fino al 2020. Ad annunciarlo è stato il presidente Massimo Ferrero dopo l'ennesima ...

Serie A - Sampdoria-Parma 2-0 : gol di Caprari e Quagliarella : Finisce 2-0 la partita tra Sampdoria e Parma con i gol degli attaccanti Caprari e Quagliarella, entrambi nel secondo tempo. Dopo una prima frazione di studio e priva di emozioni, sul terreno del ...

Highlights Sampdoria-Parma 2-0 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Quagliarella infinito - Caprari la sblocca : La Sampdoria ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2019 di calcio e continua a viaggiare in ottime acque, i blucerchiati si sono imposti autorevolmente di fronte al proprio pubblico con un micidiale uno-due poco dopo lo scoccare dell’ora di gioco: Caprari la sblocca con un bel tocco, poi l’infinito Quagliarella firma il raddoppio con un gran colpo di testa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Quagliarella e la Sampdoria : addio - anche - per colpa di un polacco? : Perché Ferrero sembra pronto a far partire il suo bomber e capitano? L'intreccio che può portare la punta al Milan

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - via Quagliarella? Ecco il sostituto : Calciomercato Sampdoria – Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, pareggio al’ultimo respiro firmato da Saponara. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il Calciomercato, in particolar modo continuano a circolare le voci su un possibile addio di Fabio Quagliarella, tentato dall’esperienza al Milan, ...

Gol Quagliarella - Sampdoria in vantaggio all’Olimpico [VIDEO] : Gol Quagliarella – Momento negativo per le due romane. Dopo il clamoroso pareggio della Roma alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari, la Lazio è in svantaggio in casa contro la Sampdoria. A firmare il gol blucerchiato ci ha pensato il solito Quagliarella, che ha mandato alle spalle di Strakosha il cross dalla sinistra di Murru. Di seguito il video del gol. Attenzione all'Olimpico @FQuagliarella27 0-1#LazioSamp ...

Sampdoria-Bologna 4-1 - doppietta di Quagliarella : i blucerchiati tornano alla vittoria - trema la panchina di Inzaghi : La Sampdoria ha sconfitto il Bologna per 4-1 nell’anticipo della 14^ giornata di Serie A. I blucerchiati tornano al successo dopo cinque turni mentre i rossublù ora si ritrovano in piena lotta per non retrocedere dopo ben sette ko. I padroni di casa hanno firmato tre gol prima dell’intervallo, strepitosa doppietta di Quagliarella accompagnato dai gol di Praet e Ramirez, inutile il gol dell’ex Poli e l’ingresso ...

Sampdoria - Quagliarella : “Vi svelo il mio segreto…” : La Sampdoria ha appena battuto il Bologna con un netto 4-1 grazie anche a due sue reti, così Fabio Quagliarella si presenta sorridente ai microfoni di DAZN al termine della gara del “Ferraris”: “Non potevamo sbagliare anche questa partita, sapevamo che il Bologna sarebbe venuto qui a fare una battaglia, siamo stati bravi, abbiamo giocato con grande umiltà e portato a casa una vittoria fondamentale. La mia stagione? Non ...

Sampdoria-Bologna 4-1 : Quagliarella affonda Pippo Inzaghi : La Sampdoria ha battuto 4-1 il Bologna nel terzo anticipo della 14.ma giornata di Serie A . I blucerchiati, che in campionato non vincevano da cinque turni, si sono affidati alle giocate degli uomini ...

Super Sampdoria al “Ferraris” : il Bologna cade sotto i colpi di Quagliarella e Inzaghi rischia l’esonero [GALLERY] : 1/47 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 12 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Sampdoria-Bologna 4-1 La Diretta Quagliarella fa doppietta : Sampdoria e Bologna incrociano il proprio destino a Marassi. I i blucerchiati vengono dal derby impattato 1-1 domenica scorsa contro i cugini del Genoa, i felsinei dal pareggio casalingo a reti ...

Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella : Termina 1-1 anche il secondo posticipo della Serata in Serie A, il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Succede tutto nel primo tempo: Quagliarella all'8' porta in vantaggio i blucerchiati, ma poco ...

Genoa-Sampdoria 1-1 in diretta LIVE : triplice fischio - Piatek risponde a Quagliarella : Genoa Sampdoria in diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dello stadio Marassi AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA diretta TESTUALE DEL MATCH 90’+5′ Finisce qui la partita 62′ Occasione per il Genoa. Stacco imperioso di Kouamé, che svetta nel cuore dell’area su un cross di Romulo e […] L'articolo Genoa-Sampdoria 1-1 in diretta LIVE: triplice fischio, Piatek risponde a ...

Genoa-Sampdoria 1-1 : Quagliarella e Piatek gol nel derby : Genoa e Sampdoria interrompono la serie negativa pareggiando per 1-1 nel derby della Lanterna. L'inizio è di marca Samp, con Quagliarella che all'8' devia di testa alle spalle di Radu un cross ...