Snowboard | ROLANDA FISCHNALLER COME IL VINO! Trionfa in PGS a Cortina a 38 anni!

(Di sabato 15 dicembre 2018) Un’altra gara straordinaria, un altro campione olimpico battuto e un altro azzurro sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria di Nadya Ochner a Carezza, oggi è Rolandre nel PGS did’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 diparallelo. Il veterano azzurro non conosce limiti e a 38 anni conquista la 15ma vittoria in carriera nel massimo circuito, nonostante i problemi alla schiena accusati da ottobre, che lo avevano costretto a limitare gli allenamenti nel periodo di preparazione.ha battuto in finale il campione olimpico in carica, lo svizzero Nevin Galmarini, che ha commesso un errore nella parte alta, mentre l’azzurro è stato davvero impeccabile, pennellando in modo perfetto le porte dalla prima all’ultima e chiudendo con 17 centesimi di vantaggio sull’avversario. Completa il podio ...