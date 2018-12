In roll out il tema scuro per Google Discover | solo con Pixel Launcher

Skype UWP : in roll-out la compatibilità con il System Tray [Insider] : Gli sviluppatori di Skype stanno distribuendo in questi minuti un nuovo aggiornamento lato server introducendo la compatibilità con il System Tray anche da parte della Universal Windows App ufficiale. Novità Quando si avvia Skype, adesso l’icona compare nel menu del System Tray permettendo di visualizzare il numero di messaggi non letti e accedere rapidamente alle impostazioni. Download Attualmente il roll-out risulta essere graduale ed ...

Google Telefono 27 è in roll out con una nuova gestione dei contatti : Google Telefono è ora in roll out con la versione 27 che introduce delle modifiche che interessano in particolare la gestione dei contatti. Il cambiamento principale riguarda i contatti contrassegnati come preferiti, che sarà accompagnato da un popup blu che apparirà la prima volta spiegando come una pressione prolungata sui contatti permette agli utenti di passare dalle chiamate ai messaggi. L'articolo Google Telefono 27 è in roll out con una ...

Ape Out : nel 2019 su PC e Switch potremo controllare un gorilla scatenato : Ape Out è un curioso titolo che ci proietta nei panni di un gorilla scatenato e intento a distruggere ogni cosa gli si pari a tiro.Come riporta VG247 il gioco ha una data di lancio. Devolver Digital e Gabe Cuzzillo hanno infatti annunciato che Ape Out uscirà nel 2019, per la precisione il 7 febbraio su Nintendo Switch e PC.Il gioco si presenta dunque come un beat-em-up action con livelli generati proceduralmente nei quali dovremo fare piazza ...

Un indicatore di memoria è in roll out nella sezione “Le mie app” di Google Play Store : Un utente ha individuato una comoda barra di archiviazione nella sezione "Le mie app" dell'app Play Store sui suoi dispositivi e un indicatore di archiviazione che mostra quale percentuale di memoria è stata utilizzata e quanti GB sono gratuiti nella scheda "Installato" in "Le mie app". Toccandolo l'utente viene indirizzato a un elenco delle applicazioni che può disinstallare, a partire da quelle poco o per nulla utilizzate suggerite dal Play ...

WhatsApp avvia il rollout delle chiamate di gruppo e prepara altre novità : La versione 2.18.373 di WhatsApp mostra i progressi compiuti con la condivisione multipla e avvia il rollout delle chiamate di gruppo. L'articolo WhatsApp avvia il rollout delle chiamate di gruppo e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Youth League - crollo Roma col Real : finisce 1-6. I giallorossi restano secondi : Sperava nei tre punti e nel passaggio al turno successivo di Youth League, la Roma di Alberto De Rossi invece si ritrova costretta a fare i conti con una pesantissima sconfitta contro il Real Madrid e ...

Crollo ponte Morandi - per alcuni video consigliati su YouTube è stato un attentato - : L'algoritmo di Google suggerisce contenuti sempre più radicali: l'inchiesta di Sky Tg24 sui video presenti sul portale video più famoso del mondo dopo la tragedia di Genova

Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20 - Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3 : partito il roll out dell’aggiornamento : È tempo di aggiornamenti anche per Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3, che ricevono in questi giorni l'attesissimo aggiornamento a Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Wear OS H si basa su Android 9 Pie ed è in roll out : La versione H di Wear OS, annunciata da Google pochi giorni fa, si basa su Android 9 Pie ed è già arrivata sui device di alcuni fortunati utenti. L'articolo Wear OS H si basa su Android 9 Pie ed è in roll out proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Night Sight per i Google Pixel : in roll out tramite Google Fotocamera : Google Fotocamera sta per accogliere la modalità Foto notturna su tutte e tre le generazioni di Google Pixel e Pixel XL: Google fornisce alcune indicazioni sul suo funzionamento e suggerimenti per ottenere scatti incredibili. L'articolo Google annuncia Night Sight per i Google Pixel: in roll out tramite Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1) - Honor Magic 2 - Huawei P20 Pro - Fairphone 2 - Nokia 5 - Nokia 6 e Nokia 8 : Oggi arriva una "pioggia" di Aggiornamenti che riguardano ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 L'articolo Aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone Max Plus (M1), Honor Magic 2, Huawei P20 Pro, Fairphone 2, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8 proviene da TuttoAndroid.

October 2018 Update : Microsoft riprende il roll-out globale : Microsoft ha ripreso nuovamente il roll-out di October 2018 Update per Windows 10 dopo aver corretto una serie di bug fra i quali quello relativo alla sparizione dei file che l’avevano costretta a posticipare l’aggiornamento di oltre 30 giorni dalla data inizialmente prefissata ossia il 2 0ttobre. A partire da oggi, quindi, gli utenti No-Insider che desiderano installare la nuova versione dell’OS targato Redmond possono recarsi in ...

Al via il rollout di MIUI 10 Global Stabile per POCOPHONE F1 : È iniziato il rollout dell'aggiornamento alla versione Stabile di MIUI 10 Global per POCOPHONE F1, l'economico flagship di Xiaomi. L'articolo Al via il rollout di MIUI 10 Global Stabile per POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Pagelle Barcellona-Inter 2-0 - Champions League in DIRETTA : i voti della partita. Icardi e compagni crollano contro la banda Coutinho : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. I nerazzurri si sono dovuti inchinare al cospetto dei blaugrana al Camp Nou. Di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI Barcellona-Inter Pagelle Barcellona-Inter 2-0: INTER: Handanovic: 6. Incolpevole sui due gol subito, in alcuni frangenti ci ...