Lo Sky Racing Team VR46 ha l' X Factor | ecco le livree 2019

MotoGp - Valentino Rossi e lo Sky Racing Team fanno commuovere Bagnaia : il regalo per Pecco è sorprendente [FOTO] : Lo Sky Racing Team VR46 ha deciso di regalare a Pecco Bagnaia la moto con cui ha vinto il Mondiale di Moto2 Un regalo da stropicciarsi, quello che ogni pilota sogna dopo la vittoria di un titolo mondiale. Pecco Bagnaia potrà portare a casa la Kalex con cui ha vinto il titolo di Moto2 in questa stagione, giunto grazie ad otto successi di tappa e ad altrettante esaltanti prestazioni. Un cadeau speciale consegnato da Valentino Rossi e dal suo ...

Bagnaia e Sky Racing Team - anno da favola : Sono proprio le statistiche del neo Campione del Mondo a confermare quanto di buono fatto dal binomio Sky-VR46 in questi primi cinque anni di attività. Una stagione da favola per Pecco, che oltre al ...

Bagnaia e Sky Racing Team - anno da favola : Sono proprio le statistiche del neo Campione del Mondo a confermare quanto di buono fatto dal binomio Sky-VR46 in questi primi cinque anni di attività. Una stagione da favola per Pecco, che oltre al ...

Moto2 – Si apre un clamoroso scenario : Bulega via dallo Sky Racing Team? Potrebbe arrivare Pasini : clamoroso colpo di scena nello Sky Racing Team? Mattia Pasini Potrebbe prendere il posto di Nicolò Bulega al fianco di Luca Marini nel 2019 La stagione 2018 del Motomondiale sta per concludersi, domenica l’ultimo atto a Valencia porrà del tutto fine ad un campionato ricco di emozioni e spettacolo. Ancora nella categoria regina bisognerà decretare il terzo classificato che chiuderà il podio mondiale, con una sfida tutta Yamaha tra ...

Moto2 Sky Racing Team VR46 - Nieto : «Giornata speciale» : SEPANG - 'È una giornata speciale per tutti: i piloti, Pecco e la sua famiglia, ma soprattutto per chi ha lavorato con tanta passione, impegno e dedizione per arrivare fino a qui' . Così il Team ...

Italia pazza di gioia! Grande festa in casa Sky Racing Team : Bagnaia è campione del mondo - Marini trionfa a Sepang : Pecco Bagnaia è campione del mondo: il terzo posto del Gp della Malesia regala il titolo iridato di Moto2 al giovane pilota Italiano dello Sky Racing Team Un match point importantissimo, oggi, a Sepang per Pecco Bagnaia al Gp della Malesia. Un match point giocato alla perfezione nonostante le pressioni e la tensione. L’obiettivo del giovane pilota Italiano era quello di chiudere la gara malese con 25 punti di vantaggio e così è ...