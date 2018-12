Firenze non ne può più dei Della Valle | è l' ora di cercare un acquirente serio

Natale - Firenze si accende con i suoi alberi - e non solo - : Tra i monumenti più conosciuti nel mondo, Ponte Vecchio anche in questa edizione si trasforma temporaneamente in una tela: un suggestivo videomapping celebra infatti la genialità di Leonardo Da Vinci,...

Leonardo - il direttore degli Uffizi di Firenze : "Prestiti al Louvre? Non daremo dipinti" : Schmidt: "Il museo non fa viaggiare la Gioconda. Credo di trovare appoggio dei colleghi francesi quando applichiamo la stessa regola ai tre capolavori che custodiamo in Galleria".

Vigilanti a La Vita in Diretta : 'Non sono io il mostro di Firenze - mi hanno messo in croce' : 'sono indagato chissà perché…forse perché ero il più adatto, nel senso che io ho girato il mondo, sono stato nella legione straniera, ho fatto la guerra del Vietnam e hanno pensato che io ...

Scritte Firenze - la vedova di Scirea attacca : “Io non perdono gli autori” : A due giorni da Fiorentina-Juventus e dalle vergognose Scritte apparse su un muro in zona stadio – ‘Heysel -39, Scirea brucia all’inferno’ – ha parlato la vedova di Gaetano Scirea, Mariella, per condannare con fermezza l’oltraggio al marito: “Io non li perdono, ho avuto solo un forte dolore al cuore, io so quanto Gaetano fosse amato dagli juventini”. E aggiunge: “La violenza non è solo ...

Juventus - orgoglio Allegri : 'Bravi ragazzi - qui a Firenze non era semplice' : TORINO - È un Massimiliano Allegri soddisfatto e orgoglioso della sua Juventus quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 rifilato a domicilio alla Fiorentina nel secondo anticipo della 14esima giornata di Serie A : 'Qui al Franchi non era semplice - ha detto il tecnico bianconero -, c'era un ambiente ...

Boxe - Turchi non delude a Firenze : Conquest demolito al settimo round : Firenze - Fabio Turchi conferma di essere uno dei migliori pugili del panorama nazionale. Devis Boschiero, pur perdendo, dà spettacolo. Andrea Scarpa delude nel match di svolta della carriera. Sono i ...

Boxe - Andrea Scarpa non riesce nell’impresa : Joe Hughes vince l’Europeo dei superleggeri a Firenze : Andrea Scarpa non è riuscito nell’impresa di conquistare il vacante titolo europeo EBU dei pesi superleggeri. Il pugile 100% foggiano, come ama farsi riconoscere sul ring, cercava il colpaccio contro Joe Hughes ma il britannico si è dimostrato nettamente superiore al Teatro Obihall di Firenze: di fronte a una bellissima cornice di pubblico, il 31enne non è mai stato in grado di impensierire il solido avversario (record di 16-3) che ha così ...

Matteo Renzi a Scherzi a Parte/ Video - il documentario su Firenze non esiste : anzi sì! 'Io non firmo nulla!' - IlSussidiario.net : Matteo Renzi è una delle vittime dell'ultima puntata di 'Scherzi a Parte': gli è stato fatto credere che il suo documentario su Firenze fosse uno scherzo!

Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona , il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

Firenze - gli eventi da non perdere questo weekend : ... una maratona di lettura, la presentazione delle 17 buone pratiche della lettura promosse dalle reti documentari, spettacoli e laboratori con scrittori e illustratori e tre importanti mostre dedicate ...

Boxe – Non solo Turchi-Conquest il 30 novembre a Firenze : nel sottoclou tornerà sul ring Orlando Fiordigiglio : Il prossimo 30 novembre, presso il teatro Obihall di Firenze, tornerà sul ring Orlando Fiordigiglio che affronterà l’armeno Igor Faniyan Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il ...

Qualità della vita - la classifica era sbagliata. Firenze sale - non scende : Firenze, 22 novembre 2018 - E' stata rettificata la classifica sulla Qualità della vita nelle città pubblicata da ItaliaOggi , e nella quale Firenze scendeva dalla 37esima alla 54esima posizione. Sul ...

Firenze - animalisti contro la bistecca : “Non diventi patrimonio Unesco” : animalisti in piazza contro la richiesta avanzata all’Unesco dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, di riconoscere la bistecca alla fiorentina come patrimonio dell’umanità. Accadrà questo pomeriggio, alle 15, in via Calimala, nel centro del capoluogo toscano. Vittoria Sonnino, coordinatrice del movimento animalista della Toscana, in una nota spiega: “E’ terribile pensare che l’uccisione e la sofferenza delle mucche ...

Anonymous - nel mirino degli hacker l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze : Il gruppo hacker Anonymous Italia ha preso di mira il progetto del nuovo aeroporto di Firenze. Con due attacchi ai siti della città metropolitana di Firenze e all’osservatorio della giustizia civile del capoluogo toscano, il gruppo ha voluto diffondere informazioni e richiamare l’attenzione sul progetto di ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci, che serve la città. Il progetto prevede l’integrazione di una pista di ...