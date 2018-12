Spari ai mercatini di Natale a Strasburgo | “Un morto e 10 feriti | caccia al killer”  

lastampa

: RT @valy_s: A #Strasburgo spari ai mercatini di #Natale. È in corso anche la plenaria del Parlamento #UE. #Tajani “il Parlamento è blindato… - moriggi : RT @valy_s: A #Strasburgo spari ai mercatini di #Natale. È in corso anche la plenaria del Parlamento #UE. #Tajani “il Parlamento è blindato… - lucia25968868 : RT @tamburrano: Attentato terroristico in corso a #Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della… - arual812 : RT @anit_rap: Spari Ai Mercatini di Natale a #Strasburgo: Dovremmo vivere la magia delle feste, o che ne so, essere indecisi su quale souve… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) È di une 10il bilancio fornito dalla Prefettura francese di Bas-Rhin dopo gliin un mercatino dinel centro di. La polizia ha inoltre confermato che l’autore degliè ancora in fuga. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lasciato in anticipo un ricevimento in corso all’Eliseo per seguire personalmen...