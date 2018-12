Rovigo | Ance | serve un piano strategico per rilanciare il Polesine 3

Rovigo : Ance - serve un piano strategico per rilanciare il Polesine (2) : (AdnKronos) - Il presidente di Ance Rovigo, Paolo Ghiotti ha sottolineato la necessità di non perdere tempo per agganciare la ripresa: “oggi i tempi sono maturi per un grande impegno comune. Perché oggi ci sono condizioni favorevoli per giocare una partita a favore del nostro territorio e vincerla.