Cade sul lungomare | deve intervenire l' ambulanza

Il Rimini esulta allo sCadere - il Ravenna Cade a Pordenone : Il Rimini si aggiudica un vitale scontro-salvezza sconfiggendo al Romeo Neri l'Albinoleffe , 3-2, . Biancorossi subito avanti con Simoncelli, poi tra l'8' e il 18' gli orobici ribaltano con Agnello e ...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione sulla chiacchierata con Mattarella : 'Se Cade il governo - lui...' : La fine del governo Lega-M5s è ormai segnata, secondo Silvio Berlusconi, intervenuto alla manifestazione di Forza Italia all'hotel Ergife di Roma. Una certezza dettata soprattutto da una serie di ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : Martin FourCade vince per 4 secondi sul sorprendente Kuehn - Hofer 27° nonostante la velocità sugli sci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Il governo belga rischia di Cadere per il Global Compact sull’immigrazione : Il principale partito di destra che sostiene il governo non vuole sottoscrivere il documento ONU sull'immigrazione, e potrebbe minacciare di ritirarsi dalla maggioranza

Daino investito a Cisano sul Neva - soccorso dai volontari di AcCademia Kronos : Intervento notturno per gli osservatori ambientali di Accademia Kronos sezione di Albenga /Alassio. Ieri i volontari sono intervenuti a Cisano sul Neva per il soccorso ad un Daino investito da un ...

Gol del Liverpool allo sCadere ed esultanza sfreanata - la FA non perdona : Klopp adesso rischia grosso : L’esultanza sfrenata di Jurgen Klopp al gol del Liverpool contro l’Everton potrebbe costare cara al tecnico tedesco: la FA ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti La Football Association ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, per la sua esultanza alla fine del derby del Merseyside. L’allenatore tedesco è scattato in piedi dalla panchina dopo il gol ...

Meteo : oggi inizia l'inverno meteorologico! Freddo e neve faranno sul serio in seconda deCade : oggi 1° dicembre 2018 inizia ufficiale e convenzionalmente l'inverno Meteorologico in Italia, da non confondere con l'inverno astronomico che avrà inizio il 21 dicembre durante il solstizio....

Risultati Champions League : 2-0 Atletico - il Galatasaray Cade a Mosca : Si sono appena conclusi i match di Champions League in programma per le 18:55. Nel gruppo A, l’Atletico Madrid si sbarazza del baby Monaco di Henry con un facile 2-0. I colchoneros passano in vantaggio dopo due minuti: Koke riceve palla appena fuori dall’area di rigore e calcia, trovando la deviazione di Badiashile che beffa Benaglio. Al 25′, gli uomini di Simeone raddoppiano con Griezmann, servito da uno splendido assist ...

Risultati Champions League : Bayern senza fatica - Shakhtar e United allo sCadere - City in difficoltà [FOTO E VIDEO] : 1/87 AFP/LaPresse ...

Berlusconi - oggi la sentenza della Corte di Strasburgo sulla deCadenza da senatore : decadenza di Silvio Berlusconi, cosa dice la Legge Severino La legge Severino regolamente alcune aree della politica italiana e della Pubblica Amministrazione. La Legge numero 190 del 6 novembre 2012 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 novembre) : terzo successo consecutivo per Golden State. Cade Milwaukee - gli Spurs tornano alla vittoria : Sette partite nella notte NBA. vittoria sofferta ma fondamentale per Golden State, che prova a mettersi alle spalle il momento di difficoltà. Sconfitta inaspettata per Milwaukee, mentre tornano al successo i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Miglior prestazione della serata per James Harden, che mette a referto 54 punti nella sconfitta dei Rockets a Washington. Vittorie anche per Minnesota, Boston e Indiana. I Milwaukee Bucks cadono in casa ...

Bambina Cade dal quinto piano e muore sul colpo : Una Bambina è morta a Roma in zona San Paolo dopo esser caduta dal quinto piano di un palazzo. È successo poco fa, in via Villa di Lucina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato colombo e il 118: inutili i tentativi di rianimare la piccola, che è morta sul colpo. Ancora in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini che dovranno far luce sul motivo della tragedia.