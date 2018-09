Ricerca | lo studio | l’invecchiamento influisce sulla percezione della paura

Ricerca : studio italiano scopre legame tra obesità - osteoporosi e vitamina D : Una Ricerca durata tre anni, realizzata da un’equipe coordinata da Carlo Foresta, ordinario di Endocrinologia e direttore dell’Uoc di Andrologia e Medicina della Riproduzione, in collaborazione con Andrea Di Nisio del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova, ha rilevato che nelle persone obese, l’ormone che aiuta le ossa a mantenersi in salute viene intrappolato nel grasso: dunque con l’obesità il rischio ...

Ricerca : luce sull’origine della sclerosi laterale amiotrofica - lo studio dell’Università di Sassari : Un gruppo di esperti dell’Università di Sassari ha condotto una Ricerca che contribuisce a fare luce sulla genesi della sclerosi laterale amiotrofica. Lo studio (“Disruption by SaCas9 Endonuclease of HERV-Kenv, a Retroviral Gene with Oncogenic and Neuropathogenic Potential, Inhibits Molecules Involved in Cancer and Amyotrophic Lateral sclerosis”) realizzato da Gabriele Ibba, Claudia Piu, Elena Uleri, Caterina Serra e Antonina ...

Piante medicinali e alimentari : a Milazzo 5 giornate di studio per la promozione della Ricerca : Mirri", guiderà cinque intense giornate dedicate alla scienza e alla promozione della ricerca finalizzata allo sviluppo dell'uso di Piante medicinali e alimentari in diversi paesi del mondo. Il ...

Ricerca - addio al genetista Luca Cavalli Sforza : studiò i segni delle migrazioni nel Dna : E’ morto il genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza. Aveva 96 anni e si è spento a Belluno, nella sua casa, seguito dal medico di famiglia. Era nato a Genova, il 25 gennaio 1922. Il suo lavoro si è incentrato sulla genetica delle popolazioni e delle migrazioni dell’uomo e sulle interazioni tra geni e cultura. Cavalli-Sforza ha creato un nuovo campo di Ricerca combinando la demografia con le analisi dei gruppi sanguigni nella ...

Lumsa - due borse di studio per il master in Ricerca storica : Lumsa e Accademia Maria Luisa di Borbone, per permettere una più ampia partecipazione al master biennale di secondo livello in analisi delle fonti e metodologia della ricerca storica, hanno bandito ...

Ricerca - esame agli occhi per stanare l’Alzheimer senza sintomi : lo studio : Alzheimer, un esame non invasivo permetterebbe di cogliere nella retina dell’occhio una spia della malattia quando ancora i sintomi clinici non sono comparsi. E’ la speranza a cui lavorano gli scienziati e un nuovo studio della Washington University School of Medicine a St. Louis, che ha coinvolto 30 pazienti, ne mostra le potenzialità. Usando una tecnologia simile a quella che si trova in molti studi oculistici, i Ricercatori Usa ...

"Sulla Sindone sangue vero di una persona torturata"/ Studio italiano 'contraddice' la Ricerca di un mese fa : "Sulla Sindone sangue vero di una persona torturata": Studio italiano 'contraddice' la ricerca di un mese fa. Le ultime notizie.

Ricerca : studio italiano lega 2 geni all’autismo - regolano lo sviluppo del cervello : Un team di scienziati italiani collega per la prima volta il mancato sviluppo di una specifica area del cervello ai disturbi della sindrome autistica e punta il dito contro due geni Negr1 e Fgfr2, la cui azione coordinata ne assicura il corretto sviluppo. Se la loro funzione è alterata, induce difetti nella formazione della corteccia cerebrale e porta a comportamenti anomali che si possono ricondurre ai sintomi della patologia. Il lavoro è stato ...

Ricerca : studio italiano identifica i geni della psoriasi : identificati i 4 geni regolatori della psoriasi, grazie a uno studio effettuato dai Ricercatori dell’Università di Genova e dell’Università di Verona, guidati rispettivamente da Antonio Puccetti e Claudio Lunardi e da Marzia Dolcino, pubblicato su ‘Frontiers in Immunology’: si è rilevato che esistono dei fattori genetici che determinano lo sviluppo della malattia psoriasica nella sua forma cutanea, osteoarticolare ...

Borse di studio nel ricordo di Valeria Solesin - la Ricercatrice uccisa al Bataclan : ROMA - 'Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro paese'. E' quello di cui si occupava Valeria Solesin, la ricercatrice ...

Borse di studio nel ricordo di Valeria Solesin - la Ricercatrice uccisa al Bataclan : Sono riservate ai giovani talenti italiani di 34 università. Saranno premiate tesi di ricerca sul "talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese". Ecco come partecipare

Ricerca - lo studio : “Animali paralizzati tornano a camminare” : Uno studio effettuato per ora sugli animali apre a una speranza contro la paralisi. La maggior parte delle persone con lesioni del midollo spinale sono paralizzate dal sito della lesione, anche quando il midollo non è completamente danneggiato. I Ricercatori del Boston Children’s Hospital hanno capito perché questi percorsi nervosi rimangono silenziosi, e spiegano che un composto, somministrato sistematicamente, può ...

Ricerca : borsa di studio in memoria di Matteo Vinci - il biologo calabrese ucciso dalla ‘Ndrangheta : Una borsa di studio alla memoria di Matteo Vinci, il biologo calabrese ucciso dalla ‘Ndrangheta, lo scorso 9 aprile, a Limbadi, comune dell’entroterra vibonese. Un gesto dall’alto valore simbolico, ma anche una misura di sostegno finanziario destinata alla Ricerca scientifica, decisa e deliberata dall’Ordine Nazionale dei Biologi, per onorare la figura di un coraggioso e stimato collega. La borsa, del valore di 12mila ...