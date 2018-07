Scoperte 12 nuove lune di Giove | 11 normali e una ' stravagante'

Scoperte dodici nuove lune di Giove : Roma, 17 lug., askanews, - Sono dodici le nuove lune di Giove appena Scoperte: undici sono 'normali' lune esterne e una è invece parecchio 'stravagante'. La scoperta, segnala Media Inaf, porta il ...

Nissan - Scoperte nuove irregolarità sulle emissioni : La Nissan ha dichiarato di aver misurato impropriamente i dati riguardanti i consumi e le emissioni di 19 modelli di automobili vendute in Giappone. La notizia è emersa nel corso delle indagini interne avviate dalla stessa Casa a seguito dell'impiego di personale non autorizzato alle procedure di certificazione delle vetture destinate al mercato giapponese. La vicenda, emersa nell'ottobre scorso, aveva già portato al richiamo di 1,2 milioni di ...

Toscana : Scoperte sette nuove specie animali dalle Università di Pisa e Firenze : Una sinergia tra l'Università di Pisa e l'Ise-Cnr di Firenze, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Montesanto e Stefano Taiti, ha portato alla scoperta di sette nuove specie animali in terra Toscana. Cinque di queste specie sono state rilevate nelle province di Pisa e Livorno, il che ha indotto gli studiosi ad attribuire come epiteto specifico "Pisanus" o "labronicus" ad alcune di esse. I risultati di questa ricerca, durata alcuni anni, ...

Fauna italiana : Scoperte sette nuove specie - tutte toscane : Roma, 20 giu. , askanews, Depigmentati e privi di occhi, caratteristiche tipiche di animali che conducono vita sotterranea. É questo il primo identikit di sette nuove specie, tutte toscane, che da ...

Scoperte in Fortnite 2 nuove modalità a tempo : Tactics Showdown e Ground Game : Fortnite con l'aggiornamento 4.4 ha introdotto la Fialetta Puzzolente in Battaglia Reale e un nuovo Costruttore Demolitore (Demo 8 bit) in Salva il Mondo. Queste però non sono le uniche novità del gioco, gli utenti hanno subito verificato tutti i file di gioco e in questo modo hanno scoperto una serie di riferimenti a due nuove modalità a tempo che potrebbero essere lanciate a breve. Le nuova modalità tattiche di Fortnite Le due nuove modalità ...

Fauna italiana : Scoperte sette nuove specie - tutte toscane [GALLERY] : 1/9 ...

Fauna italiana : Scoperte sette nuove specie - tutte toscane [GALLERY] : 1/9 ...

Fortnite : Scoperte due nuove modalità a tempo limitato - Tactics Showdown e Ground Game : Nella giornata di ieri, come saprete, Epic Games ha reso disponibile il Content Update 4.4 di Fortnite che ha aggiunto al popolare titolo interessanti novità.Ma, a quanto pare, la patch pubblicata nascondeva delle informazioni che sono state puntualmente scoperte dai dataminer e che riguardano due nuove modalità a tempo limitato.Come riporta Fortnite Intel, si tratta delle modalità Tactics Showdown e Ground Game che si focalizzeranno sulla ...

Pesce re o opah : Scoperte 3 nuove specie di questo bizzarro esemplare : Un occhio più grande dell’altro: è stato questo dettaglio ad innescare la serie di studi che ha portato alla scoperta di 3 nuove specie del Pesce re, conosciuto anche come opah: si tratta di un Pesce di mare da poco noto per il suo sangue caldo. Lo studio, pubblicato sulla rivista Zootaxa, descrive le caratteristiche anatomiche di 3 diverse specie di opah, inclusa una contraddistinta da occhi grandi e una lingua viola. In totale, il team di ...

Giove - le nuove Scoperte della sonda Juno : “È un nuovo Giove”: queste le parole dei ricercatori che se ne occupano per riassumere le scoperte degli ultimissimi anni sul pianeta. Il merito è soprattutto della sonda Juno della Nasa, in orbita attorno al gigante gassoso dal luglio del 2016 e che ci ha regalato informazioni e immagini incredibili dei poli del pianeta (poi ricostruite anche in 3D dagli scienziati) così come, per la prima volta, un’analisi dettagliata della moltitudine di ...

Natura - 10 nuove specie Scoperte nell'ultimo anno : Animali, piante e persino nuovi batteri nella top 10 delle specie viventi più interessanti del 2018. Eccoli in un video

Natura - 10 nuove specie Scoperte nell’ultimo anno : Il più grosso è un albero alto più o meno 40 metri. Il più piccolo un protista fatto da un’unica cellula. È la top 10 delle nuove specie viventi scoperte nell’ultimo anno, appena resa nota dall’Esf, il College of Environmental science and forestry di Syracuse, New York. Ma ci sono anche una grossa scimmia (una particolare specie di orango di Sumatra), un marsupiale australiano e un batterio capace di formare enormi colonie sui fondali sabbiosi ...

Popolazioni barbariche : Nuove Scoperte sui rituali di guerra : In Danimarca gli archeologi hanno scoperto resti umani risalenti a 2000 anni fa. Lo studio di questi preziosi reperti stanno sfatando dei luoghi comuni sui costumi bellici delle Popolazioni barbariche vissute nell’Europa settentrionale. La ricerca è stata pubblicata nella rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. E di fatto fornisce informazioni importanti circa il modo nel quale le tribù germaniche commemoravano i loro ...

I “Capelli di Venere” nella Top 10 delle nuove specie Scoperte nel mondo nel 2018 : I capelli di Venere, batteri all’origine della vita, figurano nella top 10 delle nuove specie scoperte a livello mondiale nel 2018. La nuova specie di batteri, scoperta sul vulcano sottomarino di Tagoro, a seguito dell’eruzione nell’ottobre 2011, è stata fatta da ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e Dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Italia), dalla ...