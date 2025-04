Non te ne andare Amici 24 valigie in mano e cuore pesante l’annuncio del protagonista più amato

Leggi su Caffeinamagazine.it

All’indomani della nuova puntata del Serale di24, che ha visto l’eliminazione della giovane artista Chiamamifaro, come di consueto i ragazzi si sono ritrovati a commentare insieme ciò che è accaduto in studio. Tuttavia, questa volta l’atmosfera tra i concorrenti è apparsa più tesa, in particolare per Nicolò, che si è mostrato visibilmente provato e giù di morale. Il suo atteggiamento non è passato inosservato e a coglierne il malessere è stato Luca Zanforlin, da sempre una figura di riferimento all’interno del programma.>>“Hanno scelto lui”. Alfonso Signorini saluta il Grande Fratello e cambia programma: posto soffiato a una conduttrice super bigZanforlin ha deciso di affrontare direttamente la questione, chiedendo a Nicolò spiegazioni sul suo stato d’animo. “È la prima volta che lo dico davvero ad alta voce”, ha confessato il giovane cantante, lasciando trasparire un’emozione che sembrava covare da tempo.