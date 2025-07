Traffici portuali fra alti e bassi | Giugno in calo ma semestre positivo

Il traffico portuale di Ravenna mostra un andamento altalenante: giugno registra un lieve calo, ma il primo semestre si conclude con un bilancio positivo, segnando un incremento del 5,2%. Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità di Sistema Portuale, sottolinea come questo risultato sia particolarmente significativo in un contesto internazionale segnato da incertezze geopolitiche. La movimentazione complessiva si attesta a circa 13,3 milioni di tonnellate, evidenziando la resilienza di questo snodo chiave del commercio.

"Giugno ha segnato un leggero calo, ma nel complesso il primo semestre si chiude con un bilancio positivo per i traffici del porto di Ravenna – osserva Mario Petrosino, direttore operativo dell’AutoritĂ di Sistema Portuale –. Un risultato importante, se si considera l’incertezza che pesa sul contesto geopolitico internazionale". La movimentazione complessiva è stimata in quasi 13,3 milioni di tonnellate di merce, con un incremento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Spiccano: agroalimentari, chimici solidi, materiali da costruzione, petroliferi. In calo: chimici liquidi, concimi, metallurgici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it