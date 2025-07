Un chilo di cocaina in casa Famiglia in manette

Una scoperta shock scuote la tranquilla provincia di Reggio Emilia: un’intera famiglia finisce in manette con oltre un chilo di cocaina in casa. L’operazione, condotta dai carabinieri con l’aiuto dei cani antidroga, ha portato alla luce un vero e proprio covo di illegalità. La vicenda solleva interrogativi sulla presenza di traffico di droga in contesti apparentemente insospettabili, e ora si apre un’indagine per fare luce sui dettagli di questa inquietante vicenda.

Padre, madre e figlio sono stati arrestati dopo che i carabinieri hanno trovato in casa più di un chilo di cocaina, oltre a soldi in contanti e diversi documenti risultati rubati. L'arresto è avvenuto martedì mattina ad opera dei carabinieri della stazione di Gattatico col supporto dell'unità cinofila della polizia provinciale di Reggio Emilia. Le manette sono scattate dopo una perquisizione domiciliare a carico di un 47enne, residente a Parma, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona e sospettato da tempo per un giro di spaccio. Nell'abitazione c'erano anche la moglie di 43 anni e il figlio 22enne.

