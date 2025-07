Cormano accoltellati per il cellulare Uno degli aggressori ha 16 anni

Una brutale rapina nel cuore di Cormano avrebbe potuto finire in tragedia, ma per fortuna il 21enne è sopravvissuto con gravi ferite. La violenta aggressione, scaturita dalla richiesta dei cellulari e dei portafogli, ha coinvolto giovani coetanei della zona. La banda responsabile è stata rapidamente smantellata dalle forze dell’ordine, che ora lavorano per garantire sicurezza e giustizia nella comunità.

Lo shopping al centro commerciale di Cormano poteva finire nel peggiore dei modi per un 21enne del posto. Poteva morire ammazzato sul bordo della strada, in via Gramsci. Invece, se l’era cavata "solo" con un polmone perforato. Una rapina brutale, per prendere due telefoni cellulari e i portafogli delle vittime, il giovane e un suo amico, un coetaneo anche lui residente in città. La banda che è stata identificata è stata ora smembrata dai carabinieri: un ragazzo italiano di 16 anni è stato arrestato dalla Compagnia di Sesto San Giovanni che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano con le accuse, in concorso, di tentato omicidio, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cormano, accoltellati per il cellulare. Uno degli aggressori ha 16 anni

