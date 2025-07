La polo si accorcia i pantaloni bianchi diventano wide-leg e le sneaker puntano sul suede

privileged boarding schools tornano ad essere protagonisti, reinterpretati con un tocco di modernità che conquista al primo sguardo. Questa stagione, il look preppy si arricchisce di dettagli innovativi, creando uno stile fresco e irresistibile. La moda, come sempre, dimostra che l’equilibrio tra tradizione e novità è la chiave per rimanere sempre al passo coi tempi. E così, anche quest’anno, il fascino raffinato del preppy si rinnova per continuare a affascinare generazioni di fashion lover.

È innegabile che lo stile preppy risponda a codici estetici precisi e immutati nel tempo. Eppure la moda riesce sempre a dare quel guizzo in più che possa rinnovarli senza tuttavia stravolgerli. Rendendoli così più attuali e connotandoli ogni volta con quella coolness che ne garantisce il successo immutato negli anni. L’estate di quest’anno non fa eccezione. Ancora una volta i capi ispirati alle uniformi degli studenti e delle studentesse dei rinomati college del New England e dell’ I vy League negli Anni 50 e 60 diventano un richiamo delle sirene per chi ama divertirsi a creare outfit sporty chic. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La polo si accorcia, i pantaloni bianchi diventano wide-leg e le sneaker puntano sul suede

Quest’estate lo stile preppy sa come sorprendere.

