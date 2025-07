Salari su per gli italiani Così si torna a spendere

Gli italiani tornano a sognare, e con loro anche il portafoglio: i salari sono in rialzo, e il 67,4% desidera mantenere un tenore di vita adeguato. In un contesto di incertezza globale, la priorità è la stabilità, più che la crescita. Questa tendenza riflette una società che preferisce la sicurezza alle ambizioni sfrenate. Ma cosa ci riserva il futuro? L'analisi del rapporto svela dettagli sorprendenti sulle aspirazioni degli italiani.

Primo: non prenderle. La regola mesozoica del gioco del calcio vale anche per gli italiani quando pensano a cosa è meglio per se stessi: il 67,4% indica come speranza primaria «mantenere un tenore di vita adeguato». Un aureo desiderio di stabilità che supera ogni aspirazione di crescita. Ma che è giustificato dal periodo di ansia e incertezza globali che dal Covid in poi sta condizionando l'intera Europa. Il sondaggio emerge dal rapporto Confcommercio-Censis «Clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane 2025». Ma per fortuna degli italiani la nostra economia mostra forti segnali di stabilità e buoni fondamentali.