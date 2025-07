Un cineforum estivo itinerante fra parchi, frazioni e antiche corti.

Preparati a vivere un'estate all'insegna del grande cinema sotto il cielo stellato. “Cinema sotto le stelle” porta l’emozione delle pellicole internazionali tra parchi, corti e cascine, regalando momenti unici di relax e cultura all’aria aperta. Tre appuntamenti imperdibili, da qui a fine agosto, per chi desidera trascorrere serate indimenticabili all’insegna del cinema e della convivialità. E tutto inizia...

Dal dramma alla commedia al film d'avventura e fantasia, tre pellicole di grandi registi internazionali da godersi all'aperto, nel fresco di un parco o fra vecchie corti e cascine. Tre appuntamenti con una rassegna itinerante per il territorio, che toccherà paese e frazioni per far compagnia, da qui a fine agosto, a chi trascorrerà a casa il periodo estivo. È l'iniziativa dal titolo " Cinema sotto le stelle ", che prenderà il via sabato sera a Triuggio, organizzata dal Comune. Si comincerà all'interno del Parco urbano di via Kennedy con la proiezione di "Perfect Days", l'ultimo lavoro di Wim Wenders, storia di un uomo che lavora come addetto alle pulizie e che fa una vita semplice ma felice, che gli permette di coltivare le sue passioni per la musica, i libri, la fotografia.