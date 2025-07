In difesa della storia marchigiana con la mappatura dell’archivio

In difesa della storia marchigiana, il Comune di Monsampietro Morico si distingue per aver ricevuto il privilegio di usufruire gratuitamente del servizio di mappatura dell’archivio comunale, un riconoscimento raro e significativo. Questa iniziativa, approvata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, rappresenta un passo essenziale per preservare, valorizzare e riorganizzare il patrimonio storico documentale locale. La preziosa possibilità per il futuro è quella di rafforzare l’identità e la memoria collettiva delle nostre radici culturali.

La preziosa possibilità per il Comune è scaturita dalla richiesta di attenzione formulata all'organo preposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Claudi, e legata alla collocazione dell'Archivio, situato in un immobile comunale soggetto a ristrutturazione post sisma.

