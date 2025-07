Stalli in arrivo Ciclostazione chiusa per lavori

Stalli in arrivo e ciclostazione chiusa per lavori: Monza si prepara a un futuro più sostenibile. Dal 10 al 30 luglio, via Arosio si trasforma con un intervento di riqualificazione da circa 80.000 euro, per offrire ai ciclisti una struttura moderna, funzionale e accogliente. Nuove installazioni e migliorie renderanno più semplice e piacevole la mobilità green, confermando Monza come città all’avanguardia nella promozione della sostenibilità urbana.

Monza pedala verso un futuro più sostenibile. La ciclostazione di via Arosio, punto nevralgico per i ciclisti che gravitano attorno alla stazione centrale, chiuderà i battenti dal 10 al 30 luglio per un intervento di riqualificazione complessivo, finanziato con circa 80.000 euro. L’obiettivo è rendere la struttura più moderna, funzionale e accogliente, in linea con le esigenze di chi sceglie la mobilità green. Saranno installate nuove rastrelliere, più ampie e pratiche, che porteranno la capacità di parcheggio a 200 posti bici, distribuiti su due livelli. Grazie a innovativi sistemi pneumatici, l’utilizzo delle rastrelliere sarà semplificato, garantendo accessibilità a tutti gli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stalli in arrivo. Ciclostazione chiusa per lavori

