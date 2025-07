Crisi da indebitamento c’è uno sportello di aiuto

Di fronte alla crescente crisi da sovraindebitamento, i Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda si sono uniti per offrire un aiuto concreto. Hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con le autorità competenti, creando uno sportello di assistenza dedicato a chi si trova in difficoltà finanziaria. Questo nuovo punto di riferimento rappresenta una svolta nel supportare cittadini e imprese nella gestione delle crisi economiche, perché nessuno deve sentirsi solo di fronte alle difficoltà .

Nei giorni scorsi, i Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la gestione della crisi da sovraindebitamento con l'organismo di composizione della crisi, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, e l'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena. L'accordo prevede l'attivazione di uno sportello dedicato al sovraindebitamento, con sede a Cento, in via Risorgimento 11, presso il Centro per le Famiglie dell'Alto Ferrarese. Lo sportello, a titolo completamente gratuito e su appuntamento telefonico, offrirĂ ai cittadini un servizio di informazione, prima accoglienza e orientamento per valutare i presupposti normativi di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

