Negli ultimi anni, la banda larga nelle seconde case ha subito importanti cambiamenti: disattivazioni e rincari hanno spinto gli italiani a cercare soluzioni più convenienti. Ora, le telco rilanciano con offerte stracciate sulla fibra e innovativi servizi come le micro antenne 5G, per riconquistare il cuore di chi desidera connettersi senza spendere una fortuna. Questa strategia potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo le nostre seconde case, rendendo l'accesso alla rete più accessibile e performante che mai.

Nel corso degli anni la maggior parte delle disattivazioni delle linee fisse ha riguardato le abitazioni in cui non si risiede e i rincari dovuti al costo della vita e all’inflazione hanno pesato sulle scelte. Le telco propongono ora la fibra a metà prezzo. E ci sono anche le micro antenne 5G. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Banda larga nella seconda casa, prezzi stracciati per riconquistare gli italiani

