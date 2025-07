È iniziato il tempo dei saldi | Potere d’acquisto ridotto Posticipiamo gli sconti

Dopo un lungo sospiro, dice: "I clienti sono ancora un po’ titubanti, il potere d’acquisto ridotto ci ha costretto a rivedere le nostre strategie. Ma la passione per le offerte e il desiderio di rinnovare il guardaroba rimangono forti. È il momento di approfittare delle occasioni prima che svaniscano, perché i saldi sono l’opportunità perfetta per risparmiare e acquistare ciò che si desidera."

"Dall’inizio dei saldi in negozio sono entrate più persone. Ma l’affluenza per ora non è quella di un tempo. Il potere d’acquisto è calato e la concorrenza dei centri commerciali e dei negozi online si fa sentire". Sabato è iniziata la corsa agli sconti. Anche a Imola i negozianti hanno messo sulle vetrine la parola ’Saldi’. È il caso di Emanuela Caravita, proprietaria del negozio di calzature L’Echo. Dopo un lungo sospiro, dice: "I clienti cercano prodotti di qualità a prezzi stracciati. Io propongo le cifre che mi posso permettere". La caccia all’affare insomma, sembrerebbe essere partita a rilento per alcuni dei negozianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it