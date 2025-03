Ilgiorno.it - Ladri di vini pregiati: furto da 70mila euro all’osteria di Valtrighe

Mapello (Bergamo) – Maxidi, per un bottino di circa, al ristorante ‘L’Oster di’, frazione del Comune di Mapello. L’episodio è stato reso noto dal titolare, Raffaele Rocchetti, con un video dell’impianto di videosorveglianza del locale postato sui social, durante il quale racconta quanto accaduto a fine gennaio, ma reso noto soltanto nella giornata di venerdì. “Per non ostacolare le indagini dei carabinieri - spiega il patron de L’Oster -. Purtroppo è la verità, non è uno scherzo: i, tre persone con il volto coperto, sono entrati nel mio ristorante”. Secondo la ricostruzione del titolare del noto ristorante bergamasco, i malviventi sarebbero entrati dalla finestra del bagno intorno alle 2 di notte tagliando le sbarre. “I- spiega Raffaele Rocchetti - sono striscitati per terra e poi dietro al bancone, eludendo i sistemi di sicurezza.