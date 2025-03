Ilgiorno.it - Soccorritori aggrediti: "Serve un tavolo di confronto"

Leggi su Ilgiorno.it

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, ieri una riflessione importante sul valore del servizio assicurato in ogni situazione è stata proposta da Lorenzo Canziani (nella foto), presidente del Comitato della Cri. Parole ancora più preziose dopo le recenti aggressioni degli operatori, sottolineando "la violenza non è mai accettabile, alla violenza desideriamo rispondere con l’umanità". Canziani ha espresso "solidarietà e vicinanza a tutti quegli operatori sanitari, volontari o dipendenti, di tutte le realtà associative presenti sul territorio che hanno subito un qualsiasi tipo di violenza". Ha continuato: "Croce Rossa è impegnata da sempre a trasmettere i valori dell’accoglienza, del rispetto, dell’inclusività, della pace e della tutela dell’individuo.