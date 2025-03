Linkiesta.it - Quando in Europa si fa sul serio, Meloni e Schlein mostrano tutta la loro inadeguatezza

Due donne allo specchio, Giorgiae Elly, e si quadruplica l’immagine di una difficoltà politica, di isolamento, di minorità. Di qualcosa che non va. E in un certo senso una potrebbe vedere nei problemi dell’altra la propria insufficienza, in questa fase s’intende, perché restano comunque le “cape” del governo e dell’opposizione e da quegli scranni nessuno le tirerà giù, almeno in tempi brevi. Però qualcosa sta succedendo a entrambe: perdono terreno, in modo diverso.La vicenda europea, cioè la grande novità rappresentata dell’unità dei Ventisette sul Piano per il riarmo, frutto di una comune valutazione dei rischi che l’corre, ha mostrato le due leader in un angolo. Entrambe non amano la svolta europea impressa da Francia e Germania (e su un piano più generale, Gran Bretagna).