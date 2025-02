Oasport.it - Niente Mondiali su strada per Mathieu van der Poel: “Non è il mio percorso, preferisco la MTB”

Appena terminata, in modo trionfale, con il titolo Mondiale numero sette, nel ciclocross, è pronta a scattare la stagione divan derper quanto riguarda la.Il fenomeno neerlandese dell’Alpecin-Deceuninck partirà dall’Italia: prima Tirreno-Adriatico, poi Milano-Sanremo, per concentrarsi ovviamente sulle Classiche del Nord dove partirà favorito.È arrivata già una conferma da parte del trionfatore dei2023: non sarà al via della prova iridata in Rwanda quest’anno. Le sue parole: “Ilnon mi si addice econcentrarmi sui campionatidi mountain bike, perché è un titolo che vorrei davvero aggiungere alla mia lista di successi”.In preparazione all’appuntamento sul fuoriecco il Tour de France: “Durante la prima settimana, ci saranno diverse grandi opportunità per me“.