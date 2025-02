Inter-news.it - Dimarco in dubbio per la Juventus? Le ultime sulle sue condizioni

, come detto nel post partita da Inzaghi, non ha preso parte alla sfida di San Siro contro la Fiorentina per un attacco febbrile. L’allenatore nerazzurro spera di poter contare sull’esterno contro la, considerate anche leincerte legate ad Alessandro Bastoni.AGGIORNAMENTO – Federiconon ha preso parte alla sfida di San Siro contro la Fiorentina a causa di un attacco febbrile, come spiegato da Simone Inzaghi nel post-partita. Ora la speranza di Inzaghi è di recuperarlo in tempo per il big match di domenica sera contro la. Ledisaranno monitorate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di riaverlo a disposizione per la delicata sfida dell’Allianz Stadium. L’esterno italiano verrà monitorato nei prossimi giorni per valutare un suo possibile ritorno in campo.