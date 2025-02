Quifinanza.it - Posso oppormi a una delibera condominiale che non condivido?

Magari l’assemblea ha deciso di ripartire le spese in modo arbitrario, o peggio, ha approvato interventi che ledono i tuoi diritti di proprietario. La buona notizia è che esistono gli strumenti giuridici per opporsi.Quali sono i motivi validi per impugnare una?Le delibere condominiali non sono intoccabili. Alcuneno essere impugnate e annullate. Vediamo in quali casi le delibereno essere impugnate.Delibere nulleSono affette da vizi talmente gravi da renderle inesistenti. Ad esempio, se l’assembleadi modificare la destinazione d’uso di una proprietà privata trasformandola in bene comune senza il consenso del proprietario. Taleè nulla per violazione dei diritti individuali del condomino. Le delibere nulleno essere impugnate in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse, compreso l’amministratore di condominio.