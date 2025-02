Ilgiorno.it - Fermata automobile sospetta. A bordo un pusher di coca

Un’auto di spacciatori. Mercoledì scorso la polizia ha arrestato un cittadino extracomunitario per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Alle 16.15 una Volante, mentre percorreva Corso Milano in direzione della periferia, ha notato giungere da via Arosio una vetturacon tre uomini a. Gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo e hanno invertito direzione di marcia, iniziando a seguire il veicolo a pochissima distanza, osservando attraverso il lunotto posteriore i movimenti dei soggetti all’interno dell’abitacolo. E uno dei passeggeri, notata l’auto della polizia, ha iniziato a chinarsi come a voler nascondere qualcosa.l’auto e identificati i suoi occupanti, il passeggero, un marocchino di 28 anni già conosciuto ai poliziotti per i suoi precedenti per spaccio e rapina, si è mostato in evidente stato di agitazione rifiutando di scendere.