Lanazione.it - Fanetti in azione per ricostruire il Movimento

Leggi su Lanazione.it

Alessandro(nella foto con il parlamentare Andrea Quartini) è il nuovo coordinatore comunale del5 Stelle a Siena. Ne dà notizia la coordinatrice provinciale di M5S Bonella Martinozzi: "offrirà il suo supporto in maniera totalmente volontaria e gratuita, contribuendo così al nostro impegno per il bene della comunità. La sua esperienza e la sua dedizione saranno preziose per il lavoro del5 Stelle nella nostra provincia". I primi atti del nuovo coordinatore sono stati indirizzati alle vertenze del mondo del lavoro, in particolare alla crisi di Beko. Per questo nei giorni scorsi è stato allestito un gazebo in piazza Gramsci per dare informazioni ai cittadini e raccogliere gesti di solidarietà come quello di Mario Cataldo, già consigliere comunale, che ha donato agli operai 50 euro.