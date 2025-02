Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 2-3, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: dominano i servizi in apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Stecca l’attacco di drittoe cede ilo.Seconda30-40 Doppio fallo (1°), doloroso. Palla break.30-30 Altro errore però in palleggio del romano con lo slice. Attenzione!30-15 Ace (1°)!15-15 Rimedia alla grande dal centro il romano!0-15 Si sposta per incidere di drittoma esce.2-3 A zero anche il tulipano.40-0o e attacco di dritto.30-0 Splendido lob di dritto, arretrando, dell’olandese. Prima c’era stata una smorzata di.15-0o vincente.2-2 In un lampo!40-0o e dritto.30-0 Un’altra!15-0 Prima vincente.1-2 In rete il rovescio difensivo del romano.40-15 Sul nastro il dritto lungoriga di.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Ace (3°).15-0 Lungo il recupero lungoriga di dritto di